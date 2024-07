Nova York | The New York Times

Bob Newhart, que irrompeu na cena da comédia, em 1960, interpretando um personagem gago do tipo homem comum não muito diferente dele mesmo, e, então seguiu essencialmente com esse mesmo personagem ao longo de uma longa e movimentada carreira que incluiu duas das sitcoms mais memoráveis da televisão, morreu, nesta quinta-feira, em sua casa em Los Angeles. Ele tinha 94 anos.

O comediante Bob Newhart - Divulgação

Seu empresário, Jerry Digney, confirmou a morte.

Newhart não era meramente desconhecido alguns meses antes de se tornar uma estrela de pleno direito; ele mal estava no ramo, embora tivesse aspirações. Em 1959, algumas fitas cômicas que ele havia feito para se divertir enquanto trabalhava como contador em Chicago chamaram a atenção de um executivo da Warner Bros. Records, que em 1960 lançou o álbum de comédia "The Button-Down Mind of Bob Newhart".

O disco disparou para o primeiro lugar nas paradas, e no Grammy Awards de 1961, capturou o principal prêmio, álbum do ano.

Ele ganhou outros dois Grammys naquele ano também, de melhor novo artista e melhor performance de comédia falada, uma honra que não foi concedida ao seu primeiro álbum, mas ao segundo, uma sequência feita às pressas intitulada "The Button-Down Mind Strikes Back!" Por um tempo, seus dois primeiros álbuns ocuparam os dois primeiros lugares no ranking de álbuns da Billboard.

"A revista Playboy me aclamou como 'o melhor novo comediante da década'", escreveu Newhart em sua autobiografia, "I Shouldn't Even Be Doing This: And Other Things That Strike Me as Funny" (2006), descrevendo esse período. "É claro, ainda faltavam nove anos na década."

Newhart fez a transição rapidamente e facilmente para a televisão, conseguindo um programa de variedades de curta duração, inúmeras participações nos programas de Dean Martin e Ed Sullivan, trabalho regular como apresentador convidado para Johnny Carson no "The Tonight Show" e, por fim, "The Bob Newhart Show", uma sitcom aclamada na qual ele interpretava um psicólogo um tanto confuso.

Essa série foi ao ar de 1972 a 1978, e, em 1982, ele a seguiu com "Newhart", outra sitcom de sucesso, na qual ele interpretava um dono de pousada em Vermont. "Newhart" ficou no ar por oito temporadas e terminou com o que ainda é considerado um dos maiores finais da história da televisão.

Newhart permaneceu ocupado na televisão e no cinema até os 80 anos. Ele ganhou um Emmy em 2013 por uma participação especial como o amado ex-apresentador de um programa de ciências na TV em "The Big Bang Theory".

Esse Emmy foi, surpreendentemente, o primeiro dele. Ele havia sido indicado, mas sem vitória, nos Emmys de 1962, por escrita; 1985, 1986 e 1987, como ator principal em uma comédia ("Newhart"); 2004, como ator convidado em uma série dramática, por seu papel em três episódios de "ER" como um arquiteto perdendo a visão; e 2009, por seu papel de apoio no filme para TV "The Librarian: The Curse of the Judas Chalice".

George Robert Newhart nasceu em 5 de setembro de 1929, em Oak Park, Illinois. Seu pai, que trabalhava para uma empresa de encanamento e aquecimento, também se chamava George, e foi assim que Bob passou a ser conhecido como Bob.

George David Newhart e sua esposa, Pauline, tiveram mais três filhas: Virginia, Mary Joan e Pauline.

O sucesso de "Button-Down Mind" trouxe todo tipo de demanda pelo humor seco de Newhart. Em dezembro de 1961, a primeira "Bob Newhart Show" estreou na NBC.

Quando a CBS lhe deu uma sitcom em 1972, também chamada "The Bob Newhart Show", ele já era um nome conhecido. O elenco foi perfeitamente escolhido para contrastar com a persona bem estabelecida de Newhart. Marcia Wallace era a recepcionista atrevida de Hartley, e Suzanne Pleshette era Emily, sua esposa franca e sarcástica.

Newhart voltou ao formato de sitcom em 1982 com "Newhart", desta vez interpretando Dick Loudon, que com sua esposa, Joanna (Mary Frann), abandona a vida urbana para tentar administrar uma pousada em Vermont. O programa ficou no ar por oito temporadas na CBS, terminando em 21 de maio de 1990, com um final cuja surpresa astuta se tornou lenda na televisão.

Enquanto o caos envolve a pousada, Dick é atingido por uma bola de golfe e desmaia. Para tentar preservar o segredo, um final falso foi concebido no qual Dick acorda no céu e encontra Deus. Mas o final real não se passava no céu; se passava no quarto familiar dos Hartleys do programa anterior de Newhart. Ele acorda ao lado de não Frann, mas Pleshette. Toda a segunda série tinha sido um sonho.

A ideia para aquele final, Newhart frequentemente dizia, veio de sua esposa real, Virginia (conhecida como Ginnie). O colega comediante de Newhart, Buddy Hackett, os apresentou, e eles se casaram em 1963. Ela morreu em 2023.

Newhart deixa seus quatro filhos, Robert Jr., Timothy, Courtney Albertini e Jennifer Bongiovi; uma irmã, Ginny Brittain; e dez netos.