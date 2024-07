Como Ayo Edebiri, de 'O Urso', virou a queridinha de Hollywood e ícone fashion

São Paulo

Se "O Urso" fez de Ayo Edebiri uma queridinha de Hollywood, agora, a atriz de 28 anos faz de Hollywood seu quintal. Além da chef Sydney do drama cômico do Disney+, ela é uma das personagens-emoções da produção de maior bilheteria da Pixar, "Divertida Mente 2", e tem atraído grandes grifes do mundo da moda para desfilar looks icônicos nos tapetes vermelhos.

Este ano de 2024 marcou um feito inédito para Edebiri na temporada de premiações. A atriz levou para casa um Globo de Ouro, um Emmy, um prêmio e outro Critics Choice por seu papel como a ansiosa e determinada Sydney. Entre uma premiação e outra, ela ainda apresentou o mais tradicional humorístico americano, "Saturday Night Live", num retorno às suas origens, já que a atriz começou a sua carreira como comediante.

Cena da terceira temporada da série 'O Urso' - Divulgação

Na terceira temporada de "O Urso", que estreia agora, Edebiri ainda debuta na direção de um dos episódios. "Sim, dirigir foi incrível. Eu realmente amei. É como um sonho trabalhar com nossa equipe como atriz. E, então, acho que com a extensão de dirigir, esse sentimento foi amplificado", ela disse, numa entrevista coletiva sobre o seriado. "Tive a oportunidade de dirigir alguns dos meus atores favoritos no mundo, e parecia um pouco uma aula magna, mas também um presente."

Seu sucesso pode ser explicado pelo carisma único que combina um toque de ingenuidade com a maturidade de seus roteiros e atuações. Filha única de mãe de Barbados e pai da Nigéria, Edebiri é muito próxima dos pais, que a criaram em Dorchester, bairro de Boston, nos Estados Unidos.

Sua mãe, religiosa, a leva à igreja pentecostal todos os domingos, e a Bíblia a inspirou a escrever histórias. Com o pai, ela passou a gostar de assistir a filmes. Quando trocou Boston por Nova York, para estudar e tentar ser professora, seus pais a encorajaram, mas demoraram um pouco para entender quando ela passou primeiro a escrever e depois a atuar.

"Meus pais estão aqui nesta noite, estou deixando que fiquem um pouco tristes por estarem longe de mim, porque sou uma filha ruim, mas amo vocês. Muito obrigado por me amarem e me deixarem me sentir uma negra bonita e orgulhosa de tudo isso. Provavelmente, não era sonho de vocês migrar para este país e ouvir sua filha dizer ‘quero fazer stand-up’, mas vocês são de verdade", disse, em seu discurso de agradecimento, depois de receber o Emmy de melhor atriz de comédia por "O Urso".

A atriz ainda chama a atenção com sua simplicidade e espontaneidade. No tapete vermelho do mesmo Emmy no qual foi premiada, quando questionada sobre o que a jovem Ayo sonharia se a visse ganhando prêmios, respondeu "não sonharia com noites como esta, sonharia com um plano de saúde odontológica".

No último ano, Ayo Edebiri participou, além de "O Urso" e de "Divertida Mente 2", de quase 15 projetos, incluindo uma dezena de séries. Ela é uma das protagonistas da comédia "Bottoms - Clube da Luta para Meninas"; dublou um personagem em "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" e outro no indicado ao Oscar "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"; e participou de séries premiadas como "Abbott Elementary", "Black Mirror" e "Big Mouth".

Mesmo diante de um cenário promissor, a artista reconhece as limitações de Hollywood para mulheres negras. "Com os chefs com quem trabalhamos no programa, me lembro de ter muitas conversas sobre o quão semelhantes nossas indústrias são. Especialmente sendo uma mulher e, se houver algo remotamente marginalizado sobre você, esses sentimentos podem se aprofundar."

Mas não é só nas telas que ela está se tornando uma estrela. Edebiri é uma fashionista em ascensão. Nos últimos anos, conforme ganhava mais holofotes, seu senso estético também foi se apurando. Ao usar as principais grifes da atualidade e fazer combinações nada óbvias, a atriz tem se tornado uma referência na moda —o que vai muito além dos lenços coloridos e estilosos usados por Sydney na cozinha.

O estilo de Edebiri é atual e autêntico, e ela não tem medo de brincar com as peças. Os looks lúdicos e cheios de detalhes são frequentes, mas ela também não dispensa um clássico. Além disso, ama usar peças tradicionalmente vistas como masculinas contrapostas com sapatos e penteados superfemininos.

A consagração de seu apelo no mundo fashion aconteceu na Semana de Moda de Paris, na temporada de primavera-verão deste ano, em março. Entre os desfiles que presenciou, um dos mais importantes foi o da Prada, em que usou um look clássico da grife. A combinação da regata lilás com uma saia midi cinza e uma bolsa baguete passou a sensação que críticos chamam de "chique sem esforço".

A atriz também ama looks mais próximos do considerado masculino e frequentemente está de terno. Um deles foi usado no Critics Choice Awards, quando ela usou um modelo branco mais largo da grife The Row.

A artista também provou que sustenta produções mais elegantes e clássicas. O vestido customizado da Prada que ela usou no Globo de Ouro deste ano é a prova disso. A peça toda vermelha deixava os ombros à mostra e tinha formato reto e cauda longa nas costas, adornada apenas por brincos e um salto scarpin da cor do vestido, que deixaram o visual minimalista.

Seus momentos de moda fora do tapete vermelho também são dignos de nota. Ela foi vista em Los Angeles a caminho do estúdio do talk show de Jimmy Kimmel, em janeiro, com um visual clássico inspirado na Hollywood dos anos 1950, com um vestido branco da grife Khaite.

Edebiri em seguida se agasalhou para o inverno da Califórnia com um longo "trench coat" caramelo. Ela manteve os acessórios simples, mas impactantes, escolhendo uma das tendências de bolsas deste ano, um modelo de couro preto folgado, combinado com sapatos de bico Gianvito Rossi e um lenço vermelho e branco caído sobre o ombro.