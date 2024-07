Comédia coreana e filme de Adam Sandler: o que ver na TV e no streaming na segunda

São Paulo

A série cômica "Miss Night and Day", produzida na Coreia do Sul, acompanha uma jovem de 20 anos que, cansada de procurar trabalho, um dia acorda no corpo de uma mulher de 50.

Imagem da série 'Miss Night and Day' - Netflix

A partir desse incidente, ela passa alternar seus dias vivendo como a mulher mais velha durante o dia e na pele da mais jovem à noite. Ela finalmente consegue o emprego de estagiária que sempre quis, mas fica presa entre duas gerações.

Netflix, 14 anos

Eu

Ben é um garoto de 12 anos que, além de se adaptar a uma família recém-formada, descobre que tem superpoderes, como a metamorfose. Sem saber muito o que fazer, Ben ganha em sua meia-irmã Max uma aliada. É ela que vai ajudá-lo a controlar seus talentos inesperados e defendê-lo do bullying na escola. Série para a família.

Apple TV+, livre

Bang Bang

Aos oito anos, Ben Silver viu sua família ser morta por pistoleiros. Vinte anos depois, ele volta à cidade para se vingar do mandante do crime. A mais nova novela do Projeto Resgate é uma sátira a faroestes que conta uma história de amor e foi exibida em 2005.

Globoplay, 12 anos

Click

Michael é um arquiteto que vive para o trabalho, mas quando ele ganha um controle remoto universal, sua vida se transforma radicalmente. Comédia estrelada por Adam Sandler e Kate Beckingsale.

HBO Pop, 20h10, 12 anos

Kardec

Cinebiografia sobre o professor Hyppolite Léon Rivail, célebre pelo pseudônimo de Allan Kardec. A história se passa na França do século 19 e acompanha a sua evolução desde quando ele trabalhava como educador até iniciar o processo de decodificação do espiritismo, ao lado da esposa, Amélie-Gabrielle Boudet.

Lifetime, 21h15, 14 anos

Roda Viva

Pela primeira vez, o entrevistado será o apresentador Otávio Mesquita. Há 40 anos na TV, ele já passou pelos canais Bandeirantes, Record, Manchete, RedeTV! e hoje apresenta o "Operação Mesquita", nas madrugadas do SBT.

TV Cultura, 22h, livre