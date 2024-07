Como serão as votações do Estrela da Casa, novo reality show musical da TV Globo

São Paulo

Estrela da Casa, o novo reality show da Globo que estreia no dia 13 de agosto e mistura a dinâmica do Big Brother Brasil a um show de talentos, detalhou em primeira mão à reportagem como vão funcionar as dinâmicas que vão pôr os participantes à prova.

Na atração apresentada por Ana Clara Lima, músicos lutarão pela chance de começar a carreira na bonança. O vencedor vai ganhar, além do prêmio de R$ 500 mil, um contrato com a gravadora Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil —além, é claro, da visibilidade de estar exposto ao Brasil.

Ana Clara Lima, apresentadora do Estrela da Casa - Fabio Rocha/Globo

Como já anunciado, toda semana participantes disputam três títulos. O de "hitmaker" é dado à pessoa que tiver o single mais ouvido —às quartas-feiras, cada participante lançará uma faixa. A "estrela da semana" vai precisar absorver os conhecimentos ensinados por especialistas que visitarão o programa e ter o melhor desempenho numa prova aplicada nas quintas. Já o "dono do palco" vai precisar vencer a prova do sábado, que promete testar todo tipo de habilidade que um músico precisa ter.

Na quinta-feira, é dia de "Batalha". A estrela da semana vai indicar dois concorrentes para a Batalha, mas um deles poderá se salvar de se submeter ao crivo do público por meio do "Duelo". Na dinâmica, os dois indicados vão escolher uma música e se apresentar ao vivo, para que o público vote em quem quer salvar do risco da eliminação.

Quem não for salvo vai se juntar a outros dois participantes na reta de eliminação. Um deles é eleito pelo Dono do Palco, o outro, pelo voto dos enclausurados.

Toda terça-feira vai acontecer o "Festival", quando seis participantes vão se apresentar ao vivo para o Brasil. Estrela da semana, dono do palco e o "hitmaker" sobem ao palco com certa tranquilidade, enquanto os outros três, as pessoas que estão na reta de eliminação, terão no evento a chance de cativar o público e influenciar os rumos da votação.

Após o "Festival", ainda na terça-feira, Ana Clara revela o resultado da "Batalha", e o participante mais votado deixa a casa.