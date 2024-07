Jennifer Aniston critica vice de Trump por comentário sobre mulheres sem filhos

São Paulo

A atriz Jennifer Aniston, mais conhecida por seu papel na série "Friends", criticou em suas redes sociais o político JD Vance, escolhido como vice-presidente de Donald Trump na disputa eleitoral dos Estados Unidos, por um vídeo em que ele diz que as políticas do partido Democrata são "mulheres dos gatos sem filhos".

A atriz Jennifer Aniston - Chris Delmas/AFP

A fala circulou em um vídeo publicado no X, antigo Twitter por Ron Filipkowski, editor do portal MeidasTouch, e parece ter sido gravado durante a disputa de Vance por uma vaga no Senado americano em 2022, de acordo com a imprensa americana.

No clipe, ele diz que as mulheres do partido Democrata são "um bando de mulheres dos gatos sem filhos que são miseráveis em suas próprias vidas e nas escolhas que fizeram". "Veja Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC. Todo o futuro dos Democratas é controlado por pessoas que não têm filhos. E como pode fazer algum sentido termos entregado nosso país a pessoas que não nada a perder com ele?"

Aniston, que fala publicamente há anos sobre suas dificuldades por não conseguir engravidar, se revoltou com a declaração de Vance.

"Eu não consigo acreditar que isso está vindo de um alguém que pode ser vice-presidente dos Estados Unidos", ela escreveu em seu Instagram. "Tudo que eu posso dizer é, Sr. Vance, oro para que sua filha seja sortuda o bastante para um dia ter filhos. Espero que ela não precise recorrer à fertilização in vitro como segunda opção. Porque você está tentando tirar isso dela também."

Quando senador, Vance votou contra o direito à fertilização in vitro.