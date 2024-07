George Clooney comemora desistência de Joe Biden e apoia Kamala Harris

São Paulo

George Clooney elogiou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por desistir da corrida presidencial contra Donald Trump e disse estar empolgado para apoiar a candidatura de Kamala Harris, atual vice-presidente do país.

O ator George Clooney e a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris - Valerie Macon, Erin Schaff/AFP/AFP

"O presidente Biden mostrou o que é uma liderança verdadeira", disse o ator à revista Variety. "Ele [Joe Biden] está salvando a democracia mais uma vez. Estamos todos entusiasmados em fazer tudo o que pudermos para apoiar a vice-presidente Harris em seu objetivo histórico."

No início de julho, Clooney publicou um artigo no The New York Times no qual incitava Biden a desistir da corrida presidencial após seu desempenho ruim no primeiro debate contra Trump.

"Eu acredito em seu caráter, em sua moral. Nos últimos quatro anos, ele venceu muitas batalhas. Mas uma batalha que ele não pode ganhar é a luta contra o tempo. Nenhum de nós pode", escreveu Clooney.

Algumas semanas antes, o ator tinha organizado uma arrecadação de fundos em Hollywood para financiar a campanha do democrata.

Harris se consolidou nesta segunda como a substituta de Biden na disputa pela Casa Branca contra Trump, depois que nenhum outro nome relevante do Partido Democrata veio a público desafiar sua candidatura, endossada pelo próprio presidente e pela maior parte da legenda.