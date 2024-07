Filme de Walter Salles com Fernanda Torres disputa Leão de Ouro em Veneza

São Paulo

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Valentina Herszage, vai disputar o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, que revelou os filmes selecionados para sua mostra competitiva nesta terça-feira (23).

Imagem do filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, com Selton Mello e Fernanda Torres - Reprodução/Twitter

O longa-metragem, uma co-produção entre Brasil e França, parte de um livro autobiográfico em que Marcelo Rubens Paiva conta sobre o sequestro de seu pai pelos militares, em 1971, durante a ditadura militar. No centro da trama, está a mãe do autor, Eunice, que precisou sobreviver ao desespero e cuidar dos filhos.

"Eunice, em sua contenção, traça uma forma de resistência incomum", disse Walter Salles em uma nota encaminhada à imprensa. "O livro e o filme podem ser vistos como um relato sobre a reconstrução de uma memória individual conduzida por essa mulher, que se sobrepõe à busca pela reconstrução da memória de um país, o Brasil."

Para o diretor, a luta de Marcelo Rubens Paiva se confunde com a batalha pela redemocratização do Brasil. O escritor, por sua vez, vê como um presente ter um livro seu adaptado por Salles e vê-lo chegar ao festival italiano. "Ter um livro adaptado por Walter Salles, que conheceu minha família e viveu aquele período como testemunha, honra a nossa família"

Montenegro trabalha com Salles pela primeira vez desde seu premiado "Central do Brasil", enquanto sua filha, Fernanda Torres, aparece em um filme do diretor pela primeira vez desde 1995, quando estrelou em "Terra Estrangeira". As duas dividem a personagem de Eunice, interpretada na maior parte do filme por Torres.

A edição deste ano do festival de cinema, um dos mais importantes do mundo, acontece entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.