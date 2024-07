'Star Wars Outlaws' aposta na nostalgia com para superar fadiga da franquia

Los Angeles

É preciso buscar muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, para encontrar uma época em que produtos de "Star Wars" eram uma raridade. Só nos últimos cinco anos foram lançados um filme longa-metragem, quatro séries de animação, seis seriados live action e dez games inéditos baseados no universo criado em 1977 por George Lucas.

Mesmo em um mundo saturado pela franquia, Julian Gerighty, diretor criativo de "Star Wars Outlaws", acredita que ainda há um território a ser explorado pelo seu novo jogo. "Desde o início queríamos fazer um jogo de mundo aberto de 'Star Wars'. Isso nunca tinha sido feito. Colocar o jogador no centro de todas essas opções de exploração", afirmou o desenvolvedor do Massive Entertainment, estúdio da Ubisoft que lidera o projeto do game, em entrevista à Folha durante o Summer Game Fest.

Imagem de divulgação do jogo 'Star Wars Outlaws', da Ubisoft - Divulgação

Há casos recentes, porém, em que ter um sistema de jogo inovador foi insuficiente para superar a fadiga de uma franquia superexplorada. Foi o que aconteceu, por exemplo, como "Marvel's Avengers".

Lançado em setembro de 2020, cerca de um ano depois de "Vingadores: Ultimato" —título que encerrou uma sequência de 17 filmes protagonizados pela trupe de heróis em sete anos—, o jogo de ação em terceira pessoa da Square Enix se tornou um dos maiores fracassos comerciais recentes do mundo dos games.

Apesar de ter um lançamento promissor, o jogo não caiu nas graças do público. Com um total de 3 milhões de cópias vendidas, resultou em um prejuízo de US$ 63 milhões para a Square Enix e foi retirado das lojas depois de apenas três anos.

"Star Wars Outlaws" espera traçar um caminho bem diferente. A começar pela aposta em uma protagonista totalmente nova e com perfil pouco explorado por outros jogos da franquia, mas que também apela fortemente à nostalgia.

Kay Vess, interpretada pela atriz Humberly González, é uma malandra que tenta fazer fama e fortuna no submundo da Orla Exterior, uma espécie de Han Solo em começo de carreira em versão feminina. Sua história se passa entre os acontecimentos dos filmes "O Império Contra-Ataca" e "O Retorno de Jedi", trazendo, além da temática, uma experiência visual que remete à trilogia original de "Star Wars".

"O filme ‘Rogue One’ foi muito importante para nós como exemplo, porque eles tiraram muita inspiração da trilogia original, mas aproveitando toda a tecnologia do século 21. Tentamos olhar através da mesma lente e fazer algo muito cinematográfico, com formato ultra widescreen e efeitos e tecnologia de lente replicando as câmeras dos anos 1970", diz Gerighty.

O game também apresenta uma proposta bem mais clara do que "Marvel’s Avengers", criticado por se perder entre ser uma experiência para um jogador ou um jogo como serviço com multiplayer cooperativo. Além disso, o título da Ubisoft apresenta muito mais diversidade em relação à jogabilidade do que o da Square Enix.

Em "Star Wars Outlaws", o jogador poderá explorar cinco planetas diferentes (tanto a pé quanto com uma speeder bike) com desafios de exploração, infiltração em bases inimigas e combate, além de contar com minigames e atividades opcionais.

Mas não para por aí. Em meio às aventuras nos desertos de areia de Tatooine ou no mundo congelado de Kijimi, entre outras localidades, o jogador ainda poderá entrar em sua nave e partir para batalhas espaciais nas órbitas dos planetas presentes no game.

"Isso sempre fez parte da nossa ideia de mundo aberto. Explorar as cidades a pé. Fora das cidades, você pode aumentar a área de exploração com seu speeder. E quando você quer ir para outros planetas, pode entrar na sua nave, decolar para a atmosfera e estar em um tipo completamente diferente de experiência", afirma Gerighty.

Com tanta diversidade, os desenvolvedores da Massive Entertainment —responsáveis por games como "The Division 2" e "Avatar: Frontiers of Pandora"— tiveram que buscar a ajuda e experiência de outros estúdios da Ubisoft para complementar o jogo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Os trechos de batalhas espaciais, por exemplo, ficaram a cargo da Ubisoft Romênia, em Bucareste. O estúdio era o responsável pela série "Tom Clancy's H.A.W.X" e, por isso, já tinha experiência no desenvolvimento de simuladores de voo arcade.

Já para criar planetas e personagens inéditos para o jogo, o estúdio contou com a mentoria da Lucasfilm Games , de forma a manter todas as novas adições coerentes com o resto do universo de "Star Wars".

"Mesmo que você pense que conhece 'Star Wars', você não conhece realmente 'Star Wars'. Trabalhar com a Lucasfilm Games nos permitiu alcançar um nível de autenticidade na franquia que trabalhando sozinhos nunca conseguiríamos", afirma Gerighty.

A Folha pôde testar o jogo por cerca de uma hora em uma demonstração montada pela Ubisoft em Los Angeles. Não foi possível avaliar aspectos da experiência em mundo aberto, mas tanto o combate quanto a exploração se assemelham à experiência de jogar a série "Uncharted", da Naughty Dog, com algumas diferenças óbvias por se tratar de um título de "Star Wars".

Uma das principais é a presença da mascote Nix, uma espécie de gato alienígena com poderes especiais. Ele acompanhará Kay Vess em sua aventura, auxiliando a protagonista em diversos momentos. É possível, por exemplo, dar ordens para Nix distrair um guarda para que Vess passe despercebida por ele, pegar um item fora do alcance e até atacar um inimigo que represente perigo iminente para a protagonista.

Acima de tudo isso, porém, Gerighty aposta em dar aos fãs de "Star Wars" (como ele próprio) a possibilidade de realizar o sonho de infância de se aventurar por essa galáxia muito, muito distante.

"Eu cresci assistindo a ‘Star Wars’ e, desde pequeno, tinha a fantasia de poder sair de uma estação espacial do Império, explorar os destroços de uma nave espacial ou invadir furtivamente o reduto de uma facção criminosa espacial", conta o desenvolvedor. "Esse é um jogo que permite se conectar com o que amávamos sobre ‘Star Wars’ quando éramos crianças e levar isso além."

"Star Wars Outlaws" tem lançamento previsto para 30 de agosto no PC e consoles PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Jogos da franquia 'Star Wars' lançados nos últimos cinco anos

2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Vader Immortal

2020

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy*

Star Wars: Squadrons

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge

2021

Star Wars: Knights of the Old Republic*

Lego Star Wars: Battles**

Lego Star Wars: Castaways**

2022

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords*

2023

Star Wars Jedi: Survivor

2024

Star Wars: Dark Forces Remaster*

Star Wars: Hunters

Star Wars Outlaws

*Relançamentos ou remasterizções

**Jogos exclusivos para dispositívos móveis