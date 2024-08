Por onde andam os membros do 'N Sync? 'Bye Bye Bye' é hit com 'Deadpool'

São Paulo

Lançada em 2000, "Bye Bye Bye", da boy band 'N Sync, voltou a ganhar destaque. A música entrou nas paradas do Spotify e teve seu nome mais pesquisado no Google mundialmente. O retorno ao estrelato se deve a uma coreografia do filme "Deadpool & Wolverine", lançado há cerca de dez dias.

O Google Trends, ferramenta que mede a busca de palavras no buscador, mostra que o interesse pela música continua em ascensão neste mês. No Spotify, ela está no top 50 das músicas mais tocadas no mundo, ao ponto de a banda alterar o título para "Bye Bye Bye - From Deadpool and Wolverine Soundtrack".

Da esq. para a dir., Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake e Joey Fatone, do grupo 'N Sync, durante evento de divulgação do filme 'Trolls 3 - Juntos Novamente' - Valerie Macon/AFP

Desde a separação do grupo, em 2002, a primeira vez que o 'N Sync se reuniu foi em 2013, no Video Music Awards, premiação da MTV nos Estados Unidos. Em março, eles se apresentaram juntos de surpresa em um show de Justin Timberlake.

Antes de voltarem às paradas, veja o que os cinco membros do 'N Sync fizeram após o fim do grupo.

Justin Timberlake, de 43 anos

Desde o fim da banda, Justin manteve uma carreira solo bem-sucedida, emplacando hits como "SexyBack" e "Mirrors" e se tornando um dos grandes nomes da música pop americana. Ele também se lançou como ator, protagonizando filmes como "O Preço do Amanhã" e "Palmer".

Casado com a atriz Jessica Biel desde 2012, eles têm dois filhos —Silas, de 9 anos, e Phineas, de 4.

No ano passado, o antigo relacionamento do cantor com Britney Spears voltou a virar notícia. A cantora escreveu em sua autobiografia, "A Mulher em Mim", que fez um aborto a pedido do cantor em 1999, quando namorava Justin.

Ele não comentou o episódio, mas fez uma indireta em um show. Ele introduziu a música "Cry Me a River" dizendo "gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas a absolutamente ninguém". A canção, de 2002, foi apontada como uma referência a Britney –o clipe é protagonizado por uma atriz loira semelhante à cantora, e a letra fala de traição.

Em janeiro, Justin anunciou o álbum "Everything I Thought It Was", seu primeiro inédito em seis anos, e saiu em turnê mundial. Em junho, foi detido pela polícia de Nova York por suspeita de dirigir embriagado pelas ruas. Seu advogado afirmou que ele não estava bêbado.

No primeiro show após a prisão, o cantor disse que enfrentava uma fase complicada. "Tem sido uma semana difícil. Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, mas vocês estão aqui, e eu estou aqui, e nada pode mudar isso."

JC Chasez, de 47 anos

O cantor tentou uma carreira solo e lançou o disco "Schizophrenic" em 2004, mas o projeto não decolou. Ele continuou no cenário musical de outra forma, produzindo músicas para a boy band One Direction, como as canções "Through the Dark" e "What a Feeling".

JC foi jurado no programa de competição de dança "America’s Best Dance Crew", de 2008 a 2012. Em 2013, ele se uniu ao produtor e compositor Jimmy Harry para formar o grupo Girl Radical, mas o projeto não vingou. Desde 2018, ele namora Jennifer HuYoung.

Lance Bass, de 45 anos

Lance tentou uma carreira de ator e protagonizou o filme "On The Line", de 2001, mas o longa foi um fracasso na bilheteria. Desde então, Lance participou de papéis menores na televisão e no cinema, além de dublar personagens em animações.

Em 2014, o cantor se casou com o ator Michael Turchin e, em 2021, o casal teve gêmeos com uso de barriga de aluguel.

Joey Fatone, de 47 anos

Ao lado de Lance, Joey também participou do filme "On The Line" e seguiu carreira como ator e dublador. Ele interpretou o primo Angelo nos filmes "Casamento Grego", de 2002, e "Casamento Grego 2", de 2016, entre outras produções das quais participou.

Em maio, Joey embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos com McLean, membro dos Backstreet Boys. Sob o nome "A Legendary Night Tour", eles têm apresentado uma variedade de sucessos das duas boy bands.

Joey tem duas filhas de seu casamento com Kelly Baldwin e, após o divórcio, engatou um relacionamento com a brasileira Izabel Araujo.

Chris Kirkpatrick, de 52 anos

Após o fim da banda, Chris ficou fora dos holofotes até 2007, quando voltou com o reality show "Mission Man Band", no qual reuniu membros de outras boy bands para formar um novo grupo musical. O projeto, no entanto, não teve sucesso.

Chris também continuou no ramo da dublagem e deu voz a Chip Skylark, personagem da série animada "Os Padrinhos Mágicos", da Nickelodeon.

Ele é casado há 11 anos com Karly Skladany, e o casal tem um filho de 7 anos.