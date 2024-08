Médico e traficante foram presos em investigação da morte de Matthew Perry

Los Angeles e São Paulo | The New York Times

O assistente pessoal de Matthew Perry, dois médicos e outras duas pessoas foram indiciados e acusados de fornecer a cetamina que causou a morte de Perry, a estrela de "Friends", em outubro, disseram autoridades na quinta-feira. De acordo com a promotoria de Justiça da Califórnia, um médico e uma traficante foram presos.

Em documentos apresentados no tribunal federal na Califórnia, os promotores disseram que o assistente de Perry e um conhecido trabalharam com dois médicos e um traficante de drogas para obter milhares de dólares em cetamina para Perry, que há muito lutava contra o abuso de substâncias e o vício, nas semanas que antecederam sua morte.

O ator Matthew Perry - Chris Delmas/AFP

O ator, que alcançou a fama como Chandler Bing no programa "Friends", foi encontrado flutuando de bruços em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro. O escritório do médico legista do condado de Los Angeles disse em um relatório de autópsia divulgado em dezembro que Perry havia morrido de "efeitos agudos de cetamina".

Um texto apresentado no tribunal federal na quarta-feira detalhou as acusações do grande júri contra Jasveen Sangha, que os promotores disseram ser conhecida como "a Rainha da Cetamina", e Salvador Plasencia, conhecido como "Dr. P." Sangha mantinha uma "casa de estoque" em North Hollywood, disse a acusação. Plasencia, um médico de um centro de atendimento de urgência, estava entre aqueles que trabalharam para conseguir a cetamina para Perry, apesar de saber que ele tinha um histórico de abuso de drogas, de acordo com a acusação.

As acusações contra eles incluem conspiração para distribuir cetamina, distribuição de cetamina resultando em morte, posse com intenção de distribuir metanfetamina e alteração e falsificação de registros relacionados a uma investigação federal.

O assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, outro médico, Mark Chavez, e Erik Fleming, um conhecido de Perry, foram todos acusados separadamente de conspiração para distribuir cetamina, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação que recebeu anonimato para discutir uma investigação em andamento.

As tentativas de contatar os réus não foram imediatamente bem-sucedidas.

Alguns dos envolvidos usaram aplicativos de mensagens criptografadas e linguagem codificada para discutir negócios de drogas, incluindo referir-se a frascos de cetamina como "Dr Pepper", "latas" e "bots", de acordo com documentos do tribunal.

Em 30 de setembro, os documentos dizem, Plasencia, que é listado como médico em um centro de atendimento de urgência em Calabasas, Califórnia, enviou uma mensagem de texto a Chavez sobre a compra de cetamina para que ele pudesse vender a cetamina para a "vítima M.P." —que um oficial da lei confirmou ser Matthew Perry. Em uma mensagem de texto, os promotores disseram, Plasencia discutiu com Chavez quanto cobrar de Perry, escrevendo, "Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar" e "Vamos descobrir".

Uma coletiva de imprensa está marcada para a manhã de quinta-feira em Los Angeles.

A cetamina, um poderoso anestésico com propriedades psicodélicas, está sendo cada vez mais usada como terapia alternativa para depressão, ansiedade e outros problemas de saúde mental. Também é usada e abusada recreativamente.

A polícia de Los Angeles reconheceu este ano que estava trabalhando com a Administração de Repressão às Drogas federal para investigar a origem da cetamina de Perry e se ela foi obtida legalmente.

O relatório de autópsia disse que Perry estava em terapia de infusão de cetamina, mas determinou que a cetamina em seu sistema não poderia ser de sua última sessão de terapia conhecida, cerca de uma semana e meia antes de sua morte. A autópsia disse que o nível de cetamina encontrado no sangue de Perry era equivalente à quantidade que seria usada durante uma anestesia geral.

Na acusação, Plasencia foi acusado de enganar os oficiais sobre o tratamento de Perry. Os promotores disseram que ele "forneceu um documento falsificado supostamente mostrando o plano de tratamento médico para a Vítima M.P." que alegava que ele estava recebendo uma dose máxima de 60 miligramas em 24 horas. Disse que "na verdade, como o réu Plasencia bem sabia, o réu Plasencia injetou na Vítima M.P. doses de cetamina muito superiores a 60 miligramas."

Nas semanas que antecederam a morte de Perry, a acusação disse, Plasencia vendeu milhares de dólares em cetamina para Iwamasa e injetou pessoalmente Perry com a droga na residência de Perry. Durante uma visita, uma grande dose fez com que Perry "congelasse", disseram os promotores, fazendo com que o médico aconselhasse contra uma injeção de tamanho semelhante no futuro. Ele também injetou Perry com cetamina em um estacionamento público em Long Beach, Califórnia, dentro de um veículo, de acordo com documentos do tribunal.

Em 24 de outubro, Fleming, o conhecido, comprou 25 frascos de cetamina de Sangha e os entregou a Iwamasa na casa de Perry. Iwamasa administrou pelo menos seis injeções de cetamina em Perry. Iwamasa injetou Perry com mais de 20 injeções de cetamina nos quatro dias seguintes, causando a morte de Perry em 28 de outubro, disseram os promotores.

Sangha enfrenta outra acusação federal de drogas. Ela foi acusada este ano de posse de metanfetamina com intenção de distribuir e se declarou inocente. A polícia invadiu sua casa em North Hollywood em março, apreendendo 79 frascos de cetamina líquida e quase 2.000 pílulas de metanfetamina, de acordo com documentos do tribunal.

Plasencia descreveu Chavez no LinkedIn como seu mentor por 15 anos, escrevendo que Chavez havia sido "extremamente útil para mim enquanto eu navegava meu próprio caminho como empreendedor médico."

Chavez construiu sua marca com o que ele chama de "The Health MD", descrevendo-se online como um coach de longevidade, médico, empreendedor e pioneiro fitness. Tendo começado sua carreira como químico médico, Chavez recentemente se listou como diretor médico em uma empresa especializada em medicina regenerativa. Seu site oferece um programa de perda de peso de 12 semanas por US$ 1.500 envolvendo o medicamento Ozempic.

Perry tinha um histórico de vício em drogas e álcool, sobre o qual escreveu em uma autobiografia.

O escritório do médico legista disse que afogamento, doença arterial coronariana e buprenorfina, que é usada para tratar o vício em drogas e para dor, contribuíram para sua morte.

Este artigo apareceu originalmente no The New York Times.