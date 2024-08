Comédia pastelão e 'Emily em Paris': o que ver na TV e no streaming na quinta

São Paulo

"Jackpot: Loteria Mortal" se passa no futuro, quando a Grande Loteria premia uma pessoa com bilhões de dólares, mas quem a matar antes do pôr do sol pode reivindicar a fortuna. Katie Kim tem o bilhete premiado, mas também um agente de proteção que, em troca de 10% do prêmio, a vai defender da população inteira querendo sua morte. A produção protagonizada por Awkwafina e John Cena tem ritmo vertiginoso e direção de Paul Feig.

John Cena e Awkwafina em cena de 'Jackpot: Loteria Mortal' - Divulgação

Prime Video, 14 anos

Emily em Paris

Emily gosta de dois homens —Gabriel, que vai ter um filho com a ex, e Alfie, que desconfia dela e Gabriel. Sylvie quer salvar seu casamento e a agência Grateau passa por uma reformulação. Mindy e banda se preparam para o Eurovision. Quarta temporada da série de looks ultradramáticos e sotaques variados.

Netflix, 14 anos

O Ouro de Nápoles

Vittorio de Sica dirige esta antologia de histórias ambientadas em Nápoles, em que casais vivem a guerra dos sexos sendo fiéis, traindo e adquirindo uma variedade de vícios. Sophia Loren, aos 20 anos, interpreta a mulher calorosa do pizzaiolo local.

Belas Artes à la Carte, 16 anos

Viver É Raro

No Brasil, 13 milhões de pessoas vivem com alguma espécie de doença rara. A série documental retrata algumas delas com o objetivo de desestigmatizar o diagnóstico e mostrar histórias de superação e qualidade de vida.

Globoplay, 16 anos

As Megamarcas que Mudaram o Mundo

Nova série sobre os fundadores de marcas americanas icônicas. No episódio, os criadores de lojas varejistas famosas, como Walmart e Costco, competem para ser os maiores inovadores da indústria de hipermercados.

History 2, 22h, livre

A Faxineira

Thony é uma médica cambojana que imigrou para os Estados Unidos para tratar do filho doente e acabou envolvida com a máfia local e o FBI. Terceira temporada da série disponível na Max e que chega ao canal de TV por assinatura.

Warner, 22h30, 16 anos