'Os Outros' terá Leticia Colin como religiosa em conflito com vilão de Sterblitch

São Paulo

Após narrar o desenrolar da briga entre duas famílias de classe média, a segunda temporada da série "Os Outros" se muda para um condomínio de luxo na intenção de mostrar problemas que atravessam as vidas de ricaços do Rio de Janeiro.

A história resgata alguns personagens do primeiro ano, e apresenta novos, como a corretora de imóveis Raquel, vivida por Leticia Colin. Religiosa, a personagem se mostra de início uma pessoa metódica, organizada e empenhada com sua vida pessoal, se esforçando para agradar ao marido com um filho, e na profissional, cuidando para que as casas do condomínio sejam vendidas para gente que ela considera do bem.

Leticia Colin e Eduardo Sterblitch contracenam na segunda temporada da série 'Os Outros' - Daniel Klajmic/Divulgação

É a partir daí que se estabelece o conflito entre ela e o vilão Sérgio, interpretado por Eduardo Sterblitch desde a primeira temporada. Após fazer o ex-namorado da filha sumir, o ex-policial enriquece e se muda com a família para a residência vizinha de Raquel.

"Ela é preenchida por fé, e vive tudo do jeito mais suave possível porque é um alento ser preenchido por Deus ou por alguma outra religião que te traga a convicção de que se está acompanhado. Muito da firmeza dela vem dessa convicção. É por causa disso que ela consegue se impor contra o Sérgio. Raquel vai além porque crê, e isso a empodera", diz Leticia Colin por videoconferência.

A atriz foi convidada para interpretar a nova personagem em um jantar na casa da diretora Luisa Lima, considerada uma das mais autorais do catálogo da Globo. As duas já tinham trabalhado juntas em "Onde Está Meu Coração", série que rendeu a Colin uma indicação à estatueta de melhor atriz no Emmy Internacional do ano retrasado pelo papel de uma médica que sofre com vício por crack.

"Tem atores que você quer trabalhar para sempre. Leticia é uma atriz brilhante, estudiosa e visceral", diz Lima.

Colin se junta a um elenco que tem Sergio Guizé, Thomas Aquino e Adriana Esteves, que reprisa o papel de Cibele. Sua personagem, protagonista na primeira temporada, segue buscando o filho Marcinho, interpretado por Antonio Haddad, agora barbudo e foragido. Na nova leva de capítulos, o menino tenta reaver sua ex-namorada e o filho, que estão sob vigia do antagonista Sérgio.

Eduardo Sterblitch atribui ao vilão uma virada na sua carreira. Isso porque ele ficou conhecido como humorista, fazendo uma sátira de Freddie Mercury no programa Pânico da TV!, da Rede TV! e da Band, há mais de uma década.

"Eu era moleque de teatro ruim, feito para pouca gente. Fiz muito curso para aprender a ser bom. Sempre galguei tentando chegar nesse lugar, conseguir um personagem como ele", diz o ator.

A segunda temporada de "Os Outros’ estreia no Globoplay com três episódios no próximo dia 15. Uma semana depois, no dia 22 de agosto, outros três capítulos chegam à plataforma.