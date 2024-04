Quando aceitou o convite para fazer o vilão Sérgio da série "Os Outros", do Globoplay, Eduardo Sterblitch diz ter imaginado que o papel lhe daria "muito prestígio". Conhecido por suas interpretações cômicas, o ator afirma que queria mostrar para o mercado e para o público que era capaz de dar vida aos mais diversos tipos de personagens.

Qual não foi a sua surpresa quando a produção estourou em popularidade, e Sterblitch se viu na fila do mercado ouvindo espectadores dizendo que estavam com medo dele. Também afirma ter sido questionado, em tom de brincadeira, se carregava uma arma —na história, o ator faz um ex-policial corrupto e violento.

O ator Eduardo Sterblitch é Sérgio na série "Os Outros" - Manoella Mello/Globo

"Me senti o Al Pacino de 'O Poderoso Chefão'", diz Sterblitch à coluna, entre risos.

Sucesso na plataforma de streaming no ano passado, "Os Outros" chega à TV aberta na quinta (18), após a novela "Renascer".

"Eu achava que a minha participação na série seria uma coisa de muito prestígio, mas não achava que seria popular. E foi exatamente o que aconteceu", afirma. "A série alcançou o tripé ideal da televisão: audiência, prestígio e popularidade."

"E tomara que agora na Globo tenha muito anunciante, que aí fica perfeito", completa.

Para fazer Sérgio, Sterblitch diz ter sido fundamental a sua parceria criativa com a diretora Luisa Lima e com o autor da série, Lucas Paraizo. "Eu conseguia ter a confiança e a liberdade de poder ser aquele personagem, de poder estar livre para ser. Sem pensar na cena, mas vivendo a cena."

"Acho que isso é o que o público mais gosta e o que mais me deixa feliz, quando eu me distancio do ator e fico no personagem", acrescenta.

Ele e Adriana Esteves voltam para a segunda temporada de "Os Outros", programada para estrear no Globoplay no segundo semestre deste ano. "A gente começa a mergulhar um pouquinho mais na história do Sérgio, na família dele, e dá para entender a psicologia do porquê de ele ser essa pessoa cruel. Esse é o spoiler que eu posso dar', afirma.

A primeira temporada da série começa com uma briga entre dois adolescentes num condomínio carioca, que leva a um conflito violento entre as famílias dos rapazes, com consequências terríveis.

Para Sterblitch, a produção faz sucesso porque "estamos em um momento esquisito do ser humano". "Todo o mundo está dando choque. E em 'Os Outros' a gente consegue ver que isso é um lugar comum da sociedade. As pessoas conseguem ver que não são só elas que estão pirando, está todo mundo pirando."

Além de "Os Outros", o ator está em outros projetos. Ele pode ser visto nos cinemas na comédia "Dois É Demais em Orlando", um "filme sessão da tarde que eu fiz até para equilibrar essa energia do Sérgio". "É um longa para a família, que vale muito a pena assistir", diz.

Também está em cartaz até o dia 28 deste mês com o espetáculo "Beetlejuice — O Musical", em São Paulo. Além disso, Sterblitch estreia na próxima segunda (22) no Papo de Segunda, no GNT, ao lado de Russo Passapusso, João Vicente de Castro e Francisco Bosco.

O ator ainda estará nos longas "O Grande Sertão" e "O Auto da Compadecida 2". A coluna questiona como ele consegue dar conta de tantos projetos, ao que ele responde: "É difícil, mas com muito amor e muita paixão pelo que faço."

SOB NOVA DIREÇÃO

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram algumas das autoridades que prestigiaram a posse do novo presidente da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Gustavo Ribeiro, realizada em Brasília, na semana passada. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli compareceu. A advogada Guiomar Feitosa Mendes e a engenheira civil e advogada Daniela Feitosa, sua filha, estiveram lá.