Série sobre Bob Burnquist e filmes de Hitchcock: o que ver na TV e no streaming

São Paulo

A família Broberg leva uma vida pacata em uma cidadezinha americana, devotada à vida em comunidade, até que o carismático vizinho Robert aparece e fica obcecado pela filha deles de 12 anos.

Jake Lacy, Colin Hanks e Anna Paquin estrelam a minissérie baseada numa história real dos anos 1970 sobre um "amigo" que desestrutura a vida de uma família ao sequestrar —duas vezes— a menina.

Universal+, 16 anos

Bob Burnquist: A Lenda do Skate

Série documental em quatro episódios sobre o skatista brasileiro Bob Burnquist, que faz parte do universo do skate há mais de 30 anos. Dez vezes campeão mundial, Bob Burnquist ficou conhecido por sua ousadia e criatividade nas manobras.

Série documental "Bob Burnquist: A Lenda do Skate", da HBO, abordará vida e carreira do skatista brasileiro - Grant Brittain/Divulgação

Max

Ameaça Explosiva

Criminosos forçam um ex-hacker a invadir instituições financeiras, enquanto outro homem tenta entrar no prédio que está cercado de armadilhas minadas para tirar o jovem do computador. Filme protagonizado por Kevin Dillon e Mel Gibson.

Prime Video, 14 anos

O Reencontro da Turma

Um suspense cômico sobre um assassinato que acontece após uma festa que reuniu ex-colegas de escola em um casarão isolado sob uma nevasca. A turma de sete amigos desconfia um do outro e ninguém sai da casa até que descubram quem é o assassino.

Netflix, 12 anos

Mestres do Cinema - Alfred Hitchcock

Uma supermaratona que se estende por todo o dia para celebrar os 125 anos do cineasta britânico mestre em filmes macabros. Inclui os clássicos "Festim Diabólico" (16h15, 14 anos), "Os Pássaros" (17h40, 14 anos) e "Psicose" (22h, 14 anos).

Telecine Cult, a partir das 9h40

Provoca

O ator Cássio Scapin conversa com Marcelo Tas sobre sua chegada aos 60 anos; a importância do personagem Nino, de "Castelo Rá-Tim-Bum", em sua carreira; relembra a parceria com Paulo Autran; e revela uma história de infância sobre nunca sair do armário.

TV Cultura, 22h, livre