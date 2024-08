Série sobre cartel do México e 'Laranja Mecânica': o que ver na TV e no streaming

São Paulo

A série documental "Cowboy Cartel: Segredos Obscuros nas Corridas de Cavalos", em quatro episódios, tem um herói improvável.

Cena da série documental 'Cowboy Cartel', da Apple TV+ - Reprodução

Scott Lawson, agente novato do FBI que desvendou uma operação multimilionária de lavagem de dinheiro apenas com um palpite —rastrear as transações de corridas de cavalos de um dos irmãos Treviños, família que lidera o mais violento cartel mexicano.

Apple TV+, 16 anos

A Festa de Léo

Na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, Rita organiza a festa de aniversário do seu filho, Léo.

O pai dele, porém, rouba o dinheiro da festa e, com dívidas na comunidade, põe a vida de todos em risco. Rita vai ter de encontrar uma forma de não decepcionar Léo.

Globoplay, 12 anos

Cobras & Lagartos

Na novela de João Emanuel Carneiro, o dono da loja de departamentos Luxus, tem pouco tempo de vida e precisa decidir para quem deixar sua herança.

Milu, Leona e Tomás são os interesseiros da família e ele prefere mesmo a sobrinha Bel. O elenco tem Francisco Cuoco e Mariana Ximenes.

Viva, 15h30 e 23h45, 12 anos

Anoniem

Jurre e Saar são casados e vivem com seus filhos em Roterdã. Saar trabalha como promotor e Jurre é professora de história. Cada um combate o crime com uma missão secreta, que o outro desconhece. Série holandesa em dez episódios.

Film&Arts, 20h, 14 anos

Provoca

O cantor e compositor Odair José é o entrevistado da semana.

Com mais de 50 anos de carreira, ele fala da relação das plataformas digitais com músicos, inteligência artificial, relacionamentos na terceira idade e muito mais.

TV Cultura, 22h, livre

Laranja Mecânica

Filme de Stanley Kubrick baseado no livro de Anthony Burgess.

Numa Inglaterra distópica, Alex é um jovem sociopata, adepto da ultraviolência e amante de Beethoven. Ele e sua gangue aterrorizam a população até serem capturados pelo governo, que os tenta reabilitar com uma técnica experimental.

HBO Mundi, 22h, 16 anos