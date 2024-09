Álbum 'Definitely, Maybe', do Oasis, lidera paradas 30 anos após o seu lançamento

Londres | Reuters

O álbum de estreia da banda Oasis, "Definitely, Maybe", voltou ao topo das paradas britânicas nesta sexta-feira, 30 anos após o seu lançamento, em meio ao entusiasmo dos fãs com o retorno da banda aos shows, anunciado para o próximo ano.

"Definitely, Maybe" foi direto para o número um da parada quando foi lançado, em 1994. O trabalho voltou ao topo agora, impulsionado por uma edição especial do seu 30º aniversário.

Mural retrata os membros da banda Oasis Liam e Noel Gallagher, em Manchester, no Reino Unido, em agosto de 2024 - Phil Noble/REUTERS

A The OfficialCharts Company anunciou que "Definitely, Maybe" teve um crescimento de 408% ante a semana anterior e liderou as paradas de álbuns de vinil, com mais da metade de sua venda total do disco veio do vinil.

O Oasis também ficou no terceiro e quarto lugares das paradas, com o álbum coletânea "TimeFlies… (1994-2009)" e o lançamento de 1996 "(What’s The Story) Morning Glory?".

A última vez que o Oasis tinha liderado as paradas britânicas de álbuns tinha sido em 2010.

O grupo anunciou mais duas datas de shows na quarta-feira para a turnê de retorno, devido à grande demanda de fãs desesperados para ver a banda se apresentar ao vivo pela primeira vez em 15 anos.

O grupo se separou em 2009, quando o guitarrista e principal compositor, Noel Gallagher, afirmou que não conseguia mais trabalhar com o seu irmão Liam, o vocalista, após inúmeras brigas públicas.

Milhares de fãs permaneceram horas online no último sábado para comprar ingressos para shows no Reino Unido e na Irlanda, apenas para descobrir que os valores tiveram um salto devido a uma funcionalidade de "preço dinâmico".

Muitas pessoas contavam com que a banda tocaria pelas anunciadas 148,50 libras (aproximadamente R$ 1.090), mas acabaram pagando mais do que o dobro.

O órgão que regulamenta a competição comercial no Reino Unido lançou uma investigação contra a Ticketmaster por causa da venda de ingressos, para saber se a empresa descumpriu direitos do consumidor.