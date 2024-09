Ciclo Folha Faap exibe documentário sobre crítica de cinema

São Paulo

Quais os atributos de um bom crítico de cinema? Como as observações sobre um filme publicadas na imprensa influenciam o trabalho dos diretores? Um crítico pode ser amigo de um cineasta?

Reflexões como essas conduzem "Crítico", documentário dirigido por Kleber Mendonça Filho e atração do ciclo Folha Faap - Jornalismo no Cinema nesta quarta, dia 18, às 19h.

Cena do documentário "Crítico", o primeiro longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho - Kleber Mendonça Filho/Divulgação

Primeiro longa-metragem do diretor pernambucano, "Crítico" é o sexto dos 12 filmes que compõem a mostra gratuita, que acontece no no novo Cine Faap. O ciclo foi aberto em 14 de agosto com "Cidadão Kane" e se estende até o final de outubro.

Quando lançou o documentário, em 2008, Mendonça Filho era conhecido apenas no circuito de curtas-metragens e na imprensa –escrevia periodicamente sobre filmes.

O cineasta ganhou projeção quatro anos depois com "O Som ao Redor", que ganhou diversos prêmios, como o de melhor filme de ficção da 36ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Em seguida, vieram produções como "Aquarius", de 2016, "Bacurau", de 2019, e "Retratos Fantasmas", de 2023.

"Crítico" reúne dezenas de entrevistas de jornalistas especializados em cinema e diretores brasileiros e estrangeiros. São registros feitos de 1998 a 2007, que exploram os mais diversos aspectos da crítica de filmes.

Entre os cineastas brasileiros, há comentários de nomes relevantes que já nos deixaram, como Eduardo Coutinho, Carlos Reichenbach e Hector Babenco. Entre aqueles ainda na ativa, Walter Salles, Fernando Meirelles e Karim Ainouz.

Percorrendo festivais, Mendonça Filho também entrevistou diretores estrangeiros, como os americanos Gus Van Sant e Curtis Hanson e o alemão Tom Tykwer.

Para Curtir SP Receba no seu email um guia com a programação cultural da capital paulista Carregando...

O francês Michel Ciment, que morreu no ano passado, e a americana Deborah Young estão entre os críticos ouvidos no documentário.

Ao longo da mostra, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores. O público pode participar com perguntas.

O bate-papo sobre "Crítico" terá Lucia Monteiro, crítica e professora do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Mariana Setúbal, professora do departamento de cinema da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado). A mediação será de Naief Haddad, repórter especial da Folha.

Veja a programação do ciclo Folha Faap

Filmes têm apresentação sempre às quartas às 19h; debates acontecem logo após a exibição

Setembro

Nesta quarta, dia 18

"Crítico", dir. Kleber Mendonça Filho (2008)

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia", dir. Sidney Pollack (1981)