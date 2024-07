Faap vai inaugurar nova sala de cinema e promover mostra sobre jornalismo

São Paulo

A região central de São Paulo vai ganhar uma nova sala de cinema. A Fundação Armando Alvares Penteado, a Faap, em Higienópolis, irá abrir ao público em agosto um espaço com 88 lugares, cuja programação vai contemplar filmes de caráter independente e produções de apelo comercial, mas que tenham algum requinte técnico.

A nova sala é resultado de uma ampla reforma de parte do edifício mais antigo da Faap, o chamado prédio um, que se estendeu por um ano. A ala reformulada inclui ainda estúdios de TV e de podcast, ilhas de edição e espaços de múltiplas funções.

Cine Faap, sala de cinema da fundação localizada em Higienópolis, em São Paulo

A primeira sessão do Cine Faap vai acontecer em 14 de agosto, com a exibição de "Cidadão Kane", filme dirigido por Orson Welles e lançado em 1941. O clássico norte-americano abre a programação de uma mostra sobre jornalismo no cinema organizada pela fundação e pela Folha.

Além de "Cidadão Kane", serão apresentados 11 filmes: alguns que resistiram à passagem do tempo, como "Montanha dos Sete Abutres" (1951), de Billy Wilder, e outros lançados nos últimos dez anos, como "The Post" (2017), de Steven Spielberg. A programação terá um filme por semana.

Depois da exibição, haverá sempre um debate, com um representante do jornal e outro da fundação –mais informações sobre o ciclo serão divulgadas no início de agosto.

Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema da Faap, é um dos idealizadores da nova sala. "Há uma questão didática. Os alunos terão, por exemplo, seus trabalhos de conclusão de curso apresentados em um espaço com som e projeção de qualidade. Por outro lado, a população também terá acesso ao cinema", diz ele, que trabalha há quase três décadas na fundação.

Até então, os filmes eram apresentados na Faap apenas para estudantes e convidados em um auditório sem as exigências técnicas necessárias. Esse auditório não conta, por exemplo, com o formato DCP (Digital Cinema Package), o padrão mundial para exibição cinematográfica digital.

Além desse espaço, havia uma sala de apenas 30 lugares, que, em meio à reforma, deu lugar a dois estúdios.

Entre os aparatos técnicos do Cine Faap, Humberto Neiva chama a atenção para o som Dolby Digital 5.1. "Dá para perceber a distribuição do som por toda a sala, é um sistema que respeita a construção sonora feita para o filme", diz.

Neiva conta que está em contato com os responsáveis por alguns dos principais festivais da cidade, como a Mostra de Cinema de São Paulo e o Mix Brasil, para que o Cine Faap entre nesse circuito.

No saguão que precede a nova sala, foi montada uma exposição com 45 cartazes originais de filmes, principalmente brasileiros, que integram o acervo da Filmoteca da Faap. Nas paredes, há do revolucionário "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha, ao popular "Hebe - a Estrela do Brasil", de Maurício Farias. Essa mesma alternância deve guiar a programação do Cine Faap daqui para frente.