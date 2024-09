Em Veneza, George Clooney elogia Biden e o compara a George Washington

São Paulo

O ator estadunidense George Clooney elogiou o presidente do seu país, o democrata Joe Biden, por desistir da reeleição. "[Ele] fez a coisa mais altruísta que alguém fez desde George Washington (1732 - 1799)", afirmou ao lado de Brad Pitt.

Os dois astros protagonizam o filme "Wolfs" e estavam reunidos para a exibição de estreia do longa no Festival de Cinema de Veneza, neste domingo (1º). O longa deve estrear nos cinemas no dia 20 de setembro.

Brad Pitt, 60, e George Clooney, 63, são protagonistas de "Wolfs", filme de ação que conta história de dois agentes solitários que precisam trabalhar em dupla - Louisa Gouliamaki/REUTERS

Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, é mencionado com frequência no país como um exemplo de patriotismo. Isto porque ele liderou os colonos norte-americanos nas batalhas pela independência do governo britânico.

Depois de ser eleito como, por duas vezes, para a presidência, ele recusou um terceiro mandato no ano de 1796. O que resultou na prática estadunidense de apenas dois mandatos por presidente.

Antes, em 1783, ele também renunciou ao cargo de chefe das forças militares do país depois que a Inglaterra reconheceu a soberania e independência de sua ex-colônia.

Esta não foi a primeira vez que Clooney elogiou Biden. Em julho, o ator escreveu uma coluna para o The New York Times em que declarou amor ao presidente, mas defendeu que os democratas escolhessem outra pessoa para derrotar o republicano Donald Trump.

Kamala Harris foi nomeada oficialmente em agosto. Se eleita, ela será a primeira mulher a governar o país.

Mesmo assim, para Clooney, uma possível vitória de Harris manteria o mérito do grupo de mandatários masculinos. "Há um caminho melhor à frente, todo o crédito vai para ele [Biden]. É verdade. Estou muito orgulhoso de onde estamos no estado do mundo agora", afirmou o ator.