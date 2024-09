Francis Ford Coppola processa Variety em US$ 15 milhões por reportagem

São Paulo

O diretor Francis Ford Coppola, 85, está processando a revista americana Variety. O motivo é um artigo do site publicado em 26 de julho, que denunciou o diretor por supostamente tentar beijar duas figurantes no set do filme "Megalopolis". A matéria incluía dois vídeos.

O diretor Francis Ford Coppola no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro de 2024 - Mark Blinch/REUTERS

No processo, aberto em 11 de setembro, Coppola pede US$ 15 milhões em danos para a Variety Media LLC e os autores da reportagem, Brent Lang e Tatiana Siegel.

Sobre o caso, a revista disse à Associated Press que "embora não comentemos sobre litígios ativos, apoiamos nossos repórteres".

O documento ainda pede um júri popular e afirma que todos no set do filme assinaram acordos de confidencialidade e, por isso, os jornalistas saberiam que suas fontes "não eram confiáveis".

A ação foi aberta dois dias após uma figurante de "Megalopolis", Lauren Pagone, processar o diretor e outros trabalhadores do set por agressão e negligência na prevenção ao assédio sexual.

No artigo original da Variety, um produtor-executivo do filme disse que não sabia que o comportamento do diretor tinha sido alvo de reclamações, e disse que o que foi mostrado foram apenas "abraços gentis e beijos na bochecha."