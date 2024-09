Harvey Weinstein deixa prisão e passa por cirurgia cardíaca de emergência

São Paulo

O ex-magnata de Hollywood Harvey Weinstein, que cumpre pena por estupro nos Estados Unidos, precisou ser submetido a uma cirurgia emergencial após sentir dores no coração. A notícia foi confirmada por assessores do criminoso ao site da ABC News.

"Conforme falamos extensivamente antes, o sr. Weinstein sofre de uma infinidade de problemas de saúde significativos que precisam de tratamento contínuo", disseram os assessores Craig Rothfeld e Juda Engelmayer. Eles não informaram a condição atual de saúde de Weinstein.

Harvey Weinstein na corte criminal de Manhattan após sua condenação por crimes sexuais em Nova York, em julho de 2024 - Kena Betancur/AFP

"Somos gratos à equipe executiva do Departamento Penitenciário da cidade de Nova York e do (presídio de) Rikers Island por agir rapidamente ao levá-lo ao Bellevue Hospital", complementaram eles.

Aos 72 anos, o ex-produtor deveria comparecer a um tribunal de Nova York esta semana para responder a novas acusações de crimes sexuais da promotoria. Weinstein nega ter cometido qualquer estupro ou agressão, e esta sendo mantido sob custódia, em Nova York, mesmo após uma de suas condenações, determinada em 2020, ter sido anulada em abril de 2024.

Nesse último caso, o tribunal superior do estado decidiu que o juiz do julgamento original teria permitido injustamente que um dos testemunhos fosse realizado contra Weinstein, com base em alegações que não faziam parte do caso.

Após o novo julgamento, ele deve começar a cumprir uma sentença de 16 anos na Califórnia, por conta de uma condenação separada por estupro em Los Angeles. Essa condenação se deu enquanto ele já cumpria outra pena em Nova York, onde foi condenado por 23 anos.

Weinstein já foi uma das pessoas mais poderosas de Hollywood, tendo produzido filmes de sucesso "Pulp Fiction" e cofundador da empresa de entretenimento Miramax e do estúdio de cinema The Weinstein Company,