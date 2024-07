Editora celebra 100 anos do surrealismo com livros inéditos e relançamentos

Fundada em 2020, a Edições 100/cabeças se dedica a publicar no Brasil livros de autores ligados ao surrealismo, seja trabalhos inéditos no país ou reedições turbinadas com imagens e aparatos críticos. O nome da editora é inspirado no roman-collage de Max Ernst, "La Femme 100 Têtes" (a mulher 100 cabeças).

Confira os principais lançamentos para celebrar o centenário do surrealismo.

Dicionário Abreviado do Surrealismo

Autores: André Breton e Paul Éluard

Tradução: Diogo Cardoso

Quanto: R$ 105 (175 págs.)



Livro colagem inédito no país, com 200 reproduções de imagens, criado para servir de catálogo da 4ª Exposição Internacional do Surrealismo, em 1938, organizada por Marcel Duchamp, Salvador Dalí e Max Ernst.

Quadro icônico de René Magritte - Reprodução/Reprodução

Primavera Sombria

Autora: Unica Zürn

Tradução: Claudia Cavalcanti

Quanto: R$ 52 (92 págs.)

Apresenta a história de uma menina que lida com a precariedade das relações familiares e a descoberta da sexualidade a partir de um emaranhado de jogos e delírios. Lançado em 1967, ganha sua primeira edição no Brasil

Uma Vaga de Sonhos

Autor: Louis Aragon

Tradução, posfácio e notas: Flávia Falleiros

Quanto: R$ 52 (128 págs.)

Publicado em outubro de 1924, apresenta os termos "surreal" e "surrealidade" meses antes da publicação do primeiro manifesto de André Breton, em dezembro daquele ano.

Antologia de Mitos, Lendas e Contos Populares da América

Autor: Benjamin Péret

Tradução: Alexandre Barbosa de Souza

Quanto: R$ 180 (592 págs.)

Obra inédita expande o surrealismo para os campos da mitologia, história e antropologia

Nadja

Autor: André Breton

Tradução: Ivo Barroso

Quanto: R$ 82 (184 págs.)

Edição especial, com capa dura, extensa fortuna crítica e imagens, do romance de tom autobiográfico de Breton

Manifestos do Surrealismo

Autor: André Breton

Previsto para outubro ou novembro

Edição ampliada com os textos oficiais de lançamento do movimento

Antologia do Humor Negro

Organizador: André Breton

Lançamento até o fim do ano

Seleção de poemas e textos por um dos fundadores do surrealismo