Acompanhe a cotação do dólar nesta terça (20), às vésperas de decisão sobre juros

O dólar tinha recuperação frente ao real nesta terça-feira (20), embora seguisse próximo de mínimas em mais de um ano, com o foco seguindo sobre a política de juros após um tímido corte de taxas na China e antes da decisão de juros do Banco Central do Brasil.

Investidores aguardam, ainda, um depoimento do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, no Congresso americano.

Às 10h45, o dólar à vista avançava 0,42%, a R$ 4,795 na venda.

Os leves ganhos do dólar eram atribuídos em parte a movimento de ajuste técnico, depois que a moeda americana encerrou a última sessão em queda de 0,96%, a R$ 4,776, menor valor de fechamento desde maio de 2022. O dólar seguia próximo desses patamares nesta terça.

A divisa americana subiu em apenas dois dos pregões completos de junho até agora, acumulando no período baixa de quase 6%, a caminho de marcar sua maior depreciação mensal desde março de 2022 (-7,63%). Depois de movimentos intensos do dólar, é normal haver momentos pontuais de correção no sentido oposto.

A recuperação do dólar também estava em linha com o exterior, onde a moeda subia contra várias divisas emergentes ou sensíveis às commodities, depois que a China frustrou os mercados com um corte de juros menos intenso do que o esperado.

O banco central da segunda maior economia do mundo baixou suas taxas referenciais de empréstimo (LPR, na sigla em inglês) de um ano e cinco anos em 0,10 ponto percentual cada, a primeira redução em dez meses, à medida que as autoridades buscam sustentar uma recuperação em desaceleração.

Limitando ainda mais o apetite por risco global, o mercado se mostrava nervoso antes de depoimento de Powell ao Congresso norte-americano na quarta e na quinta desta semana, depois que comentários recentes mais duros do que o esperado de seus colegas do Fed reduziram esperanças de que o banco central estaria próximo de encerrar seu ciclo de aperto monetário.

"O mau humor externo e a decepção com China podem limitar o otimismo local", disse o Banco Inter em nota a clientes nesta terça-feira.

No Brasil, o Banco Central inicia nesta terça sua reunião de política monetária, com ampla expectativa de que a Selic será mantida em 13,75% ao anunciar a decisão na quarta. Os investidores buscarão no comunicado pistas sobre a trajetória futura em um momento de visão positiva sobre o Brasil, com chances de a autarquia iniciar um ciclo de afrouxamento dos juros já em agosto.

Embora a moeda brasileira tenda a se beneficiar de juros mais altos, boa parte do mercado acredita que, ainda que o Banco Central comece o processo de cortes da Selic no futuro próximo, os juros reais seguirão favoráveis à atração de investimentos, ainda mais num ambiente de arrefecimento da inflação. Isso, por sua vez, tem ajudado a derrubar o dólar para os patamares mais baixos em mais de um ano, bem como uma descompressão de receios fiscais.

O salto recente do real também tem sido atribuído ao desempenho surpreendentemente forte do setor agropecuário na primeira metade deste ano, que, segundo especialistas, tem alimentado o fluxo comercial para o país.

"Não há precedentes para a transformação da balança comercial do Brasil em superavitária. Também não é o caso de essa mudança ser devida a uma colheita 'sortuda'. Afinal, isso esteve em andamento pela última década. O real se tornará a moeda âncora para a América Latina", escreveu Robin Brooks, economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês).