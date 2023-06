American Airlines faz pedido de aviões Embraer 175 no valor de US$ 403 mi

Aeroin

A Embraer informa que a American Airlines assinou hoje, em Le Bourget, durante o Paris Air Show, um contrato para compra de sete novos jatos E175, que serão operados pela subsidiária Envoy Air. As primeiras entregas ocorrem no quarto trimestre de 2023.

Com a adição, a frota de E-Jets da companhia brasileira na Envoy Air crescerá para 141 aeronaves ao fim de 2024. O contrato é avaliado em US$ 403,4 milhões (R$ 1,9 bilhões), conforme preço de lista, e será adicionado na carteira de pedidos do segundo trimestre deste ano.

Este novo pedido demonstra mais uma vez a importância do E175 para a conectividade por todos os Estados Unidos, apesar das atuais restrições que têm afetado a aviação regional americana.

Avião E175-E2, da Embraer - Divulgação/Embraer

O jato E175 iniciou operações na América do Norte em 2005, e tem desde então dominado o setor, graças ao seu conforto, alto desempenho e eficiência. Os clientes apreciam a marca registrada da Embraer que é a configuração interna "dois e dois", sem ninguém no assento do meio.

Até o momento, a frota global de E170/E175 acumula mais de 18 milhões de horas de voo, sendo que a Envoy é responsável por 1,1 milhão destas horas.

Pedro Fébregas, CEO da Envoy, diz que a parceria com a Embraer começou há 25 anos, com o ERJ 145, e que a parceria se fortalece com a encomenda de aeronaves adicionais para crescimento da frota de jatos. Ele destaca a disponibilidade e desempenho "excepcionais" das aeronaves.

Segundo Arjan Meijer, CEO da Embraer, o E175 é a espinha dorsal da rede regional dos Estados Unidos, com mais de 620 aeronaves vendidas, e tendo 86% de participação de mercado desde 2013".