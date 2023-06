Binance suspende depósitos em dólares após fiscalização da CVM americana

Reuters

A corretora de criptomoedas Binance.US disse na quinta-feira (8) que está interrompendo os depósitos em dólares. Em breve, os usuários não poderão sacar dólares, depois que os reguladores financeiros dos Estados Unidos (a SEC) disseram que apoiam o congelamento dos ativos da Binance.

A afiliada americana supostamente independente da Binance, a maior corretora de moedas digitais do mundo, disse no Twitter na noite de quinta-feira que seus parceiros bancários estão se preparando para interromper os canais de retirada de dólares em 13 de junho.

A Binance.US disse em aviso a clientes que não aceitará mais depósitos em dólares como parte dos planos de mudança para uma "corretora somente de moedas digitais". A empresa não deu detalhes sobre quem são seus parceiros bancários.

A logomarca da corretora de criptomoedas Binance. - REUTERS/Dado Ruvic

Na segunda-feira (05), a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) processou a Binance, seu fundador e presidente-executivo, Changpeng Zhao, e o operador de sua corretora nos EUA. O processo marcou uma escalada na fiscalização do setor por parte dos órgãos reguladores dos EUA, com a SEC processando a Coinbase um dia depois.

A SEC alegou em 13 acusações que a Binance inflou artificialmente volumes de negociação, desviou fundos de clientes, não restringiu o acesso de clientes dos EUA à sua plataforma e enganou os investidores sobre seus controles de vigilância de mercado.

Na terça-feira (06), a SEC solicitou a um tribunal federal o congelamento dos ativos da Binance nos EUA. A Binance.US disse que o pedido foi "injustificado", afirmando que havia abordado as preocupações da SEC sobre a segurança dos ativos dos clientes.

No tuíte de quinta-feira, a Binance.US disse que as negociações, depósitos, retiradas e "staking" –onde os usuários depositam moedas digitais para uso em transações de blockchain– denominados em criptomoedas permanecerão totalmente operacionais.

"A suspensão dos saques obviamente criará ou estimulará um pouco de preocupação e pânico", disse Matthew Dibb, vice-presidente de operações da plataforma de ativos digitais Stack Funds, de Cingapura.

Os preços das criptomoedas mal reagiram à notícia, com o bitcoin sendo negociado a US$ 26.512. A moeda caminha para uma perda semanal de cerca de 2,3%, depois de ter caído para uma baixa de mais de dois meses, a US$ 25.350, no início da semana.

O token BNB da Binance, o quarto maior do mundo, caiu 1,5%, a US$ 258,76.