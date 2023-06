Dirigível dá voltas pelo céu de São Paulo para divulgar transportadora

São Paulo

A transportadora Braspress fez uma ação de marketing que não era vista há alguns anos em São Paulo: colocou um dirigível para voar pela cidade.

A campanha durou três dias, de terça (20) até esta quinta (22). Os voos partiram do Campo de Marte, na zona norte, e houve deslocamentos até cidades da Grande São Paulo, como Osasco, além de Jundiaí e Campinas.

A ação foi encerrada nesta quinta, no fim da tarde. O dirigível voltará para a base, em São Carlos, no interior de São Paulo. Novos voos devem ser feitos, mas a empresa não informou quando e onde serão.

O dirigível é do modelo ADB-3-3, de propriedade da empresa Airship do Brasil. Segundo informações do UOL, confirmadas pela Folha, a aeronave foi fabricada no Brasil, a partir de um projeto desenvolvido no exterior.

O veículo tem capacidade para seis pessoas, incluindo o piloto. Na parte de cima, leva 3.908 m³ de gás hélio. Tem 49 metros de comprimento e pode voar a até 86 km/h, em altitude máxima de 2.7 km.

"No passado, o dirigível foi um poderoso instrumento de marketing utilizado pelos fabricantes de pneus. No entanto, essa prática foi descontinuada há muitos anos. Surpreendentemente, surgiu uma oportunidade da Braspress utilizar esse dirigível como uma ferramenta de marketing em São Paulo. E quem sabe ele não será novamente uma tendência?", disse Urubatan Helou, presidente da empresa, em comunicado. A transportadora não quis revelar o valor investido na campanha.

Entre 1998 e 2006, um dirigível com a marca da Goodyear costumava voar pelos céus paulistanos para divulgar a marca. Ele também foi usado para captar imagens de estádios em transmissões esportivas.

Na época, uma das razões para o fim da ação foi um potencial conflito com a Lei Cidade Limpa, que limita ações publicitárias e exposição de marcas no espaço público em São Paulo.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Paulo para saber se a ação atual poderia afrontar a regra, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

Em 2021, por exemplo, um touro dourado colocado na frente da Bolsa de Valores, no centro da capital, foi retirado por violar a Lei Cidade Limpa.