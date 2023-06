GM vai adotar sistema de carregamento de carros elétricos da Tesla

Reuters

A General Motors vai se juntar à Ford ao adotar o padrão de carregamento norte-americano da Tesla e dar aos compradores de seus carros elétricos acesso à rede Tesla Supercharger, segundo acordo anunciado na quinta-feira (8).

A decisão, que segue um acordo semelhante da Ford, significa que três dos principais vendedores de veículos elétricos no mercado norte-americano chegaram a um acordo para um padrão de hardware de carregamento. O acordo foi anunciado pela CEO da GM, Mary Barra, e pelo chefe da Tesla, Elon Musk, em um evento do Twitter Spaces.

Estações de recarga de veículos da Tesla - Arnd Wiegmann/Reuters

A GM anunciou que equipará os veículos elétricos com conectores baseados no design do Padrão de Carregamento Norte-Americano da Tesla a partir de 2025. Em 2024, os proprietários atuais de veículos elétricos da GM poderão usar 12.000 carregadores rápidos da Tesla na América do Norte, e adaptadores serão disponibilizados.

Os investidores aplaudiram o acordo e a perspectiva de um único padrão para o mercado norte-americano. As ações da GM subiram mais de 4% após o anúncio; as ações da Tesla subiram 4%.

A aliança entre os três principais fabricantes de veículos elétricos rivais nos EUA tem implicações comerciais e políticas significativas.

A administração Biden tornou a adoção de um padrão rival de "sistema de carregamento combinado" (CCS) um requisito para que as empresas sejam elegíveis para bilhões de dólares em subsídios federais para novas estações de carregamento em cerca de 12 mil quilômetros das estradas mais movimentadas do país. A aliança entre Tesla, Ford e GM desafia a direção da Casa Branca.

Mas o secretário de Transporte, Pete Buttigieg, disse à CNBC em maio, após o acordo entre Ford e Tesla, que a indústria eventualmente convergirá para um sistema, mas que adaptadores permitirão o uso cruzado.

Tesla, GM e Ford juntas representam cerca de 70% das vendas atuais de veículos elétricos nos EUA. Executivos do setor veem diferentes conectores de carregamento de veículos elétricos como uma barreira para uma adoção mais ampla pelos consumidores.

"Acho que isso será algo fundamentalmente ótimo para o avanço dos veículos elétricos", disse Musk durante a conversa no Twitter Spaces com Barra.

"Acho que tudo acabou de melhorar um pouco", disse Barra.

A GM poderia economizar US$ 400 milhões com o acordo, disse Barra em entrevista à CNBC na quinta-feira.

'EFEITO BOLA DE NEVE'

Do ponto de vista do consumidor, os acordos com as montadoras de Detroit parecem ser uma vitória para a Tesla, que investiu pesadamente para implantar suas estações de carregamento rápido em toda a América do Norte, quando a maioria das outras montadoras terceirizou o carregamento para terceiros.

Os Superchargers da Tesla representam cerca de 60% do total de carregadores rápidos nos Estados Unidos e Canadá, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA.

"Isso é realmente importante", disse Chris Harto, analista sênior de políticas da Consumer Reports. "Posso ver isso sendo meio que um efeito bola de neve, com cada vez mais montadoras aderindo e se movendo em direção ao padrão da Tesla."

Para GM e Ford, os acordos são uma aposta de que os benefícios de dar aos seus clientes acesso à extensa rede de carregamento rápido da Tesla superam os riscos de que seus clientes gostem do que veem e escolham a Tesla para sua próxima compra.

A aliança entre Tesla, GM e Ford coloca pressão sobre outras montadoras e operadoras independentes de redes de carregamento que adotaram o padrão CCS. Uma mudança dos EUA para o padrão da Tesla poderia ser difícil para os fabricantes rivais de estações de carregamento que já estão se estabelecendo nos Estados Unidos para produzir equipamentos que estejam em conformidade com os padrões CCS.

"Isso torna muito mais provável que o NACS vença na América do Norte em relação ao CCS", disse David Whiston, da Morningstar Research, referindo-se ao Padrão de Carregamento Norte-Americano da Tesla. Outros provedores de carregamento ainda poderiam usar o padrão CCS e contar com adaptadores para atender veículos Tesla, Ford e GM, acrescentou.

As ações das empresas de carregamento ChargePoint e EVgo caíram mais de 4% no after-market na quinta-feira.

Musk disse que a Tesla "não vai fazer nada para privilegiar os Teslas" à medida que mais marcas concorrentes tiverem acesso à rede Supercharger. "Será um campo de jogo equilibrado... A coisa mais importante é avançarmos na revolução dos veículos elétricos."