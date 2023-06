Inflação dos alimentos deve fechar 2023 com menor alta em 6 anos

Rio de Janeiro

Os preços dos alimentos para consumo dentro de casa devem fechar 2023 com a menor inflação acumulada no Brasil em seis anos –ou seja, desde 2017. É o que sinalizam projeções de economistas consultados pela Folha.

Segundo eles, a desaceleração ante 2022 tende a refletir a oferta maior de alimentos a partir das melhores condições climáticas para a produção e o alívio dos custos de insumos que haviam disparado nos últimos anos.

Por ora, as projeções indicam uma alta na faixa de 3% ou menos para os preços da alimentação no domicílio no acumulado de 2023 do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Consumidores compram alimentos em supermercado na zona norte de São Paulo durante a pandemia - Rivaldo Gomes - 7.mai.2020/Folhapress

Calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA é o índice oficial de inflação do país. Em 2022, os preços da alimentação no domicílio acumularam alta de 13,23%.

A carestia à época veio na esteira dos problemas climáticos no Brasil, das pressões de insumos usados na produção e dos impactos da Guerra da Ucrânia sobre as cotações de commodities agrícolas.

A alta em 2022 ocorreu após avanços de 8,24% em 2021, de 18,15% em 2020, de 7,84% em 2019 e de 4,53% em 2018.

Houve deflação (queda dos preços) de 4,85% em 2017. Naquele ano, a produção de alimentos também teve incremento de uma safra maior.

"A gente está saindo de praticamente três anos de muitos problemas climáticos para um ano muito bom nesse aspecto", afirma o economista Matheus Peçanha, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

O FGV Ibre projeta alta de 3% para a alimentação no domicílio no acumulado de 2023. A base de comparação elevada dos preços, segundo Peçanha, também ajuda a explicar a desaceleração prevista para este ano.

"É uma média. Alguns produtos vão ter queda, como a gente tem visto na proteína animal [carnes]. Já os preços das hortaliças e dos legumes são mais voláteis. Em outros produtos, o aumento vai ser menos expressivo do que nos anos anteriores", aponta o economista.

A safra brasileira deve alcançar o recorde de 305,4 milhões de toneladas em 2023, segundo estimativa divulgada pelo IBGE nesta terça-feira (13).

Os destaques, diz o instituto, são soja, milho e trigo, que indicam máximas de produção neste ano. Soja e milho servem como insumos para a nutrição animal, impactando o custo de produção das carnes. Já o trigo é base para a fabricação de alimentos como pães, massas e biscoitos.

Por ora, a consultoria MB Associados projeta inflação de 3,2% para os alimentos no domicílio no acumulado de 2023. O C6 Bank, por sua vez, prevê uma alta de 2,8%.

O Santander Brasil tem uma estimativa menor. O banco prevê avanço de 1% para a inflação dos alimentos consumidos no domicílio, abaixo dos 5,2% projetados para o IPCA como um todo.

O cenário reflete o "fim dos choques" que pressionaram os preços a partir da pandemia, diz Daniel Karp, economista do Santander Brasil.

"Foi uma tempestade perfeita que fez a inflação como um todo, especialmente de alimentos, subir nos últimos anos."

Felipe Kotinda, também economista do Santander Brasil, chama atenção para a trégua de insumos como os fertilizantes.

"Teve um choque com a guerra, o mercado achou que iria faltar fertilizante. Agora, é uma questão de dissipar esse risco. Os preços dos fertilizantes caíram bastante em dólar em relação ao ano passado", aponta Kotinda.

Karp não descarta uma deflação para os alimentos consumidos no domicílio em 2023, mas ressalta que esse movimento não está no cenário base –não é o mais provável de acontecer.

Em maio, os preços da alimentação no domicílio ficaram estáveis (0%) frente a abril no IPCA, segundo o IBGE. Neste ano, de janeiro a maio, o acumulado ficou em 1,24%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 4,66%.

"Há um processo em curso que chamaria de desinflação. Os preços ainda sobem, mas com uma intensidade menor", diz o economista Jackson Bittencourt, coordenador do curso de ciências econômicas da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

Aumento da cesta básica perde ritmo

Um índice de inflação da cesta básica elaborado pela PUCPR acumulou alta de 2,25% neste ano, de janeiro a maio, no Brasil. Em igual período de 2022, o avanço era mais intenso, de 16,43%.

No acumulado de 12 meses até maio de 2023, a cesta avançou 3,88%. Em igual intervalo até maio de 2022, a alta era de 26,75%.

A inflação da cesta básica é calculada pela PUCPR com base em 13 alimentos pesquisados dentro do IPCA.

"A pandemia e a guerra haviam jogado os preços para cima. A inflação da cesta básica estava subindo vertiginosamente. Agora, os preços estão se alinhando. A tendência é de uma estabilidade maior", analisa Bittencourt.

Ele destaca que a trégua dos custos de produção dos alimentos começa a chegar aos preços finais dos produtos.

"O dólar influencia muito. A cadeia produtiva da agropecuária é importada, desde sementes e adubos até peças para máquinas agrícolas. A taxa de câmbio está bem mais estável, e o custo para produzir, também", aponta o professor.