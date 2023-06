Morangos boicotados na Europa: falta d'água cria corrida tecnológica

Financial Times

Os morangos espanhóis são uma delícia de primavera para os europeus do norte. Eles também são um ponto crítico numa disputa mais ampla pelo acesso a recursos hídricos cada vez menores. Ativistas alemães estão pedindo um boicote aos "morangos da seca". A extração ilegal de água para essa cultura drenou um pântano antes pujante na Andaluzia.

A escassez de água será uma característica definidora das próximas décadas. Isso criará novas oportunidades e novos riscos para os investidores.

A demanda por água potável está aumentando em conjunto com a população e a prosperidade. A mudança climática está reduzindo as chuvas. Embora o estresse hídrico na Europa como um todo tenha diminuído, a Espanha foi particularmente atingida: o último mês de abril foi o mais quente e seco já registrado, prolongando uma seca persistente.

Morango vendido no Mercado Municipal de Sao Paulo, o Mercadão - Eduardo Knapp - 16.jan.13/Folhapress

Até 2030, a demanda de água será 40% maior que a oferta, segundo um estudo da consultoria McKinsey. Preencher essa lacuna exigirá investimentos em três tecnologias hídricas principais.

A conservação de água é a mais baixa na curva de custos. É particularmente importante na agricultura, que responde por 70% da água consumida globalmente. Algumas empresas, como a israelense Netafim, focam na irrigação por gotejamento. Outras estão desenvolvendo culturas tolerantes à seca. Subsídios estatais poderão ser necessários para financiar a adaptação dos agricultores mais pobres.

Em seguida, estão as tecnologias para tratar e reutilizar a água. A escassez de água representa uma ameaça existencial para negócios que são usuários intensivos, como minas. A menos que possam criar sistemas de água em circuito fechado, elas correm o risco de perder suas licenças de operação. Isso cria oportunidades para empreendedores de "tecnologia hídrica". O primeiro unicórnio da tecnologia hídrica, Gradiant, desenvolveu novos métodos de purificar águas residuais industriais.

Mais acima na curva de custos da tecnologia hídrica está a dessalinização. Esta usa tecnologias semelhantes às plantas de purificação, mas separa moléculas menores. Nos últimos 15 anos, o custo de produção de água doce a partir da água do mar caiu de US$ 1,50 (pouco mais de R$ 7) para US$ 0,50 (cerca de R$ 2,40) por metro cúbico. Cairá ainda mais à medida que as energias renováveis ficarem mais baratas. Isso tornará a dessalinização uma opção real para áreas costeiras com escassez de água.

A ACWA Power da Arábia Saudita construiu a maior planta do mundo em Abu Dhabi. A corretora Jefferies diz que várias empresas oferecem exposição ao setor, incluindo a sueca Azelio AB e a japonesa Hitachi Zosen Corporation.

Projetos de big data e aprendizado de máquina podem ajudar a otimizar os três tipos de tecnologia. A americana Xylem, por exemplo, vende tecnologias de sensores, medição inteligente e análise de dados para infraestrutura subterrânea.

No passado, a adoção de tecnologia hídrica ocorria num ritmo glacial. A recente rodada de secas poderá —finalmente– encorajar o fluxo de investimentos.