Nubank demite 296 funcionários em reestruturação de operações no Brasil

São Paulo | Reuters

O Nubank anunciou nesta quarta-feira (7) a demissão de 296 funcionários, como parte de uma integração de sua área de operações, disse o banco digital em comunicado.

A instituição afirmou que a área de operações no Brasil era dividida em unidades independentes focadas em diferentes produtos, mas que, com a expansão do negócio, houve a necessidade de centralizar essa estrutura.

Fachada da sede do Nubank, em São Paulo - Paulo Whitaker/Reuters

"Isso permitirá um atendimento ainda mais completo aos clientes e ganhos de escala, com uma gestão integrada de todos os produtos e serviços", disse o Nubank, que afirmou não prever novas reestruturações.

O banco digital também afirmou que as demissões não terão impacto no atendimento final ao cliente.

No final do ano passado, o Nubank tinha 8.049 funcionários, conforme documento regulatório, em seis países, sendo que a operação no Brasil é, de longe, a principal.