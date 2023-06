Preço da gasolina fica estável nos postos após duas quedas

São Paulo

O preço médio da gasolina comum nos postos brasileiros ficou praticamente estável nesta semana, em R$ 5,36 o litro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (30) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A variação equivale a uma baixa de R$ 0,01 por litro em relação ao levantamento da semana passada.

Funcionário de posto de gasolina colocando combustível em carro - Getty Images

O resultado da pesquisa de preços da ANP interrompe a sequência de duas quedas consecutivas nas bombas nas semanas anteriores, após forte alta do combustível sob efeito da mudança no modelo de cobrança do ICMS no início de junho.

Nesta semana, o maior preço da gasolina encontrado entre as capitais foi de R$ 5,98 por litro em Manaus. O menor foi de R$ 4,94 em Macapá.

A Petrobras anunciou, nesta sexta (30), nova redução dos preços da gasolina e do GLP, o gás de cozinha, para as distribuidoras. Os cortes entram em vigor nas refinarias neste sábado (1º). O comunicado vem um dia após a volta da cobrança integral de impostos federais sobre o combustível.

Para analistas e representantes do setor, o corte busca atenuar o impacto da reoneração. Segundo a estatal, o preço da gasolina será reduzido em R$ 0,14 por litro nas refinarias.

No caso da gasolina, o novo corte se soma a uma redução que havia sido anunciada pela estatal em 15 de junho, de R$ 0,13, na ocasião.

Nesta quinta (29), as antigas taxações de PIS/Cofins e Cide voltaram a valer sobre a gasolina, o etanol e o querosene de aviação, de acordo com a Receita Federal.

Esses impostos haviam sido zerados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perto das eleições de 2022 e foram parcialmente reintroduzidos pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março deste ano.

O retorno integral era aguardado após a mudança na política de preços da Petrobras, que abandonou o PPI (preço de paridade de importação) em maio.

A Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes) estimou que a reoneração nesta semana poderia aumentar o custo de aquisição para os postos em R$ 0,33 por litro da gasolina e R$ 0,22 por litro do etanol hidratado.

OUTROS COMBUSTÍVEIS

Segundo a ANP, o preço do etanol hidratado, principal concorrente da gasolina, ficou estável nos postos nesta semana, com o litro a R$ 3,74.

Geralmente, o etanol costuma acompanhar a gasolina para manter um nível de competitividade que atraia o consumidor.

O diesel S-10 também ficou praticamente estável. O preço passou de R$ 5,05 para R$ 5,04 por litro.

O preço do GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha, teve leve queda. O valor do botijão de 13 quilos saiu de R$ 103,29, na semana passada, para R$ 103,00, nesta semana.

O custo do produto pode equivaler a mais da metade do orçamento das famílias vulneráveis, enquadradas entre as 10% mais pobres da população brasileira, em estados como Pará, Bahia, Piauí e Maranhão.

Em outros estados, como Ceará, Amazonas e Sergipe, o preço médio do botijão representa mais de 40% da renda dos 10% mais pobres.