Preço da gasolina volta a cair após semana de forte alta com novo ICMS, diz ANP

O preço médio da gasolina nos postos brasileiros voltou a cair esta semana, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), após forte alta sob efeito da mudança no modelo de cobrança do ICMS.

Em média, o produto foi vendido a R$ 5,40 por litro, R$ 0,02 a menos do que o verificado na semana anterior, quando o preço médio nacional havia subido R$ 0,21 por litro.

Com coleta de dados concentrada no início da semana, a pesquisa da ANP, porém, ainda não capta os impactos do corte de R$ 0,13 por litro promovido nas refinarias da Petrobras nesta sexta-feira (16), que deve aliviar o bolso do consumidor a partir da próxima semana.

Posto de posto de gasolina na avenida Sumaré, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. - Folhapress

A redução do preço nas refinarias alivia também o governo, que pretende retomar integralmente a cobrança de impostos federais sobre a gasolina em julho. A alíquota integral de PIS/Cofins sobre o combustível é R$ 0,22 por litro superior à atual.

O recuo após a elevação nas bombas na semana anterior pode refletir acomodação do mercado. Até a mudança do ICMS, o produto vinha de um período de duas semanas de queda nas bombas devido a redução no preço promovida pela Petrobras no dia 17 de maio.

A possibilidade de novo corte em junho havia sido levantada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma medida para compensar a alta de impostos federais. A Petrobras negou inicialmente acordo com o governo, mas acabou anunciando redução nesta quinta (15).

Segundo a ANP, o preço do etanol hidratado, principal concorrente da gasolina, caiu R$ 0,03 por litro nos postos, para R$ 3,77. Geralmente, o preço do combustível costuma acompanhar o da gasolina, para manter um nível de competitividade que atraia o consumidor.

O preço do diesel S-10 segue em queda, fechando a semana a R$ 5,10 por litro, R$ 0,03 a menos do que na semana anterior. Desde o corte de preços nas refinarias da Petrobras, no dia 17 de maio, a queda acumulada é de R$ 0,47 por litro.

O preço do gás de cozinha também vem em queda, com repasses de corte nas refinarias da Petrobras, mas ainda em ritmo lento. Esta semana, o botijão de 13 quilos foi vendido, em média, a R$ 103,55, R$ 0,47 a menos do que o verificado na semana anterior.

Após reportagem da Folha mostrar que o preço do combustível vem caindo bem menos do que os preços da gasolina e do diesel, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) notificou as distribuidoras para que expliquem por que não repassaram a redução para o consumidor.

O custo do produto pode equivaler a mais da metade do orçamento das famílias vulneráveis, enquadradas entre as 10% mais pobres da população brasileira, em estados como Pará, Bahia, Piauí e Maranhão. Em outros estados, como Ceará, Amazonas e Sergipe, o preço médio do botijão representa mais de 40% da renda dos 10% mais pobres.