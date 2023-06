Veja os 31 modelos que entraram no pacote de carro popular e os descontos de cada um

Brasília

Nove montadoras aderiram ao programa que busca reduzir o preço dos carros, lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início deste mês. Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot estão colocando 233 versões de 31 modelos à disposição dos consumidores para compra com desconto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a lista é dinâmica e outros modelos podem ser incluídos a qualquer momento.

Os descontos patrocinados pelo governo para os carros "populares" vão de R$ 2.000 a R$ 8.000 , podendo alcançar valores maiores a critério das fábricas e concessionárias.

Renault Kwid tem desconto de até R$ 7.000 pela montadora dentro do plano do governo federal - Divulgação/Nissan

Menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional foram os três critérios levados em conta para a definição das faixas de desconto. Quanto maior a pontuação nesses requisitos, maior o desconto aplicável.

As nove empresas pediram inicialmente o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao plano, ou seja, R$ 10 milhões, enquanto seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.