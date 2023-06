Bancos oferecem condições especiais em financiamento de carro popular; veja valores e prazo para pagar

São Paulo

Bancos começaram a oferecer condições especiais para o financiamento dos carros populares. O movimento busca aproveitar a tendência de alta na demanda pelos veículos com descontos, após pacote de incentivos fiscais anunciado pelo governo.

A reportagem consultou instituições financeiras a fim de apurar condições de financiamento oferecidas para quem não é cliente dos bancos. Dois cenários foram sugeridos. No primeiro, o consumidor não dá entrada; no segundo, há entrada de R$ 10 mil.

Santander, Banco do Brasil e Itaú oferecem prazo máximo de 60 meses para o pagamento do veículo zero-quilômetro.

Um dos carros populares que tiveram preço reduzido foi o Volkswagen Polo Track, vendido a R$ 74.990 - Divulgação

O Santander enviou à Folha condições oferecidas no pagamento em 48 meses. Se o consumidor não dar entrada, o valor das parcelas giram entre R$ 1.759 e R$ 3.458, a depender do valor do veículo —já considerando o desconto aplicado pelas montadoras. O CET (custo efetivo total, que engloba a taxa de juros somada a encargos como tarifas e tributos) é de 1,70% ao mês.

Caso o consumidor opte pela entrada de R$ 10 mil, as parcelas mais em conta saem por R$ 1.448. As mais caras, por R$ 3.160. O CET fica em 1,66% para modelos com preço entre R$ 58.990 e R$ 98.890. A taxa vai a 1,70% para modelos acima de R$ 100 mil.

Os modelos Kwid Zen, da Renault, e Mobi Like 1.0, da Fiat, anunciados pelas montadoras a R$ 58.990, sairiam com o valor das parcelas a R$ 1.759, com custo total de R$ 84.424 ao fim do financiamento sem entrada. Ao pagar R$ 10 mil fora do financiamento, o consumidor consegue parcelas de R$ 1.448 (com pagamento total de R$ 69.519).

Peugeot 208 Like e Citroën C3 Live, veículos que agora custam R$ 62.990, saem por R$ 1.878 por mês, sem entrada. O valor total a ser pago é de R$ 90.149. No segundo cenário, o pagamento inicial de R$ 10 mil reduz o valor das parcelas em R$ 311, saindo a R$ 1.567 (pagamento total de R$ 75.195).

Modelos mais caros, como o sedã Virtus (anunciado a R$ 98.890) e o SUV T-Cross Sense (vendido a R$ 107.550), ambos da Volkswagen, tendem a pesar no bolso do consumidor a longo prazo.

As 48 parcelas do sedã ficam em R$ 2.948 sem entrada, com custo total de R$ 141.527, e em R$ 2.628 com a entrada simulada, e total de R$ 126.139.

Já no caso do SUV, as parcelas sem entrada custam R$ 3.207 (total a ser pago de R$ 153.921). Pagando a entrada, as parcelas saem por R$ 2.909, total de R$ 139.609 pago em 48 meses.

O Banco do Brasil anunciou que a partir da próxima segunda-feira (12), reduzirá suas taxas de juros em até 0,2 pontos percentuais ao mês. O financiamento pode ser feito via aplicativo do banco ou agência, com ou sem entrada. "O BB continuará apoiando a cadeia produtiva do setor automotivo e os clientes pessoas físicas que realizarem a aquisição de seu veículo zero km", afirmou em nota.

Já o Itaú oferece taxa mensal de 1,36%, com prazo mínimo de 12 meses para pagar, e valor financiado a partir de R$ 8.000. É possível dar entrada de até 10% do valor do carro.

A instituição afirma que houve um aumento de cerca de 25% na quantidade de anúncios em seu marketplace de veículos, o icarros, após as medidas anunciadas pelo governo.

O banco RCI, ligado à Renault, oferece condições especiais na venda do Kwid Zen. O financiamento sai com R$ 36.278,85 de entrada (61,5% do valor do veículo) e 48 parcelas fixas de R$ 699. A taxa de juros fica em 0,99% ao mês e 12,55% ao ano, com CET de 1,13% ao mês e 14,44% ao ano.

Os bancos Fiat e PSA (Peugeot e Citroën), marcas do grupo Stellantis, recomendaram que a simulação seja feita diretamente nas concessionárias. Já o Volkswagen Financial Services e o banco digital Original preferiram não se pronunciar.

As instituições Bradesco, Caixa, Banco Hyundai, Inter e C6 Bank não responderam até a publicação da reportagem.

CONFIRA O ANTES E DEPOIS NO PREÇO DE ALGUNS DOS CARROS À VENDA NO BRASIL:

Renault Kwid Zen

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Fiat Mobi Like

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Peugeot 208 Like

Antes: R$ 69.990

Agora: R$ 62.990

Citroën C3 Live

Antes: R$ 72.990

Agora: R$ 62.990

Hyundai HB20 Sense

Antes: R$ 82.290

Agora: R$ 69.990

Volkswagen Polo Track

Antes: R$ 82.290

Agora: R$ 74.990

Chevrolet Onix 1.0

Antes: R$ 84.390

Agora: 78.390

Chevrolet Onix Plus 1.0

Antes: R$ 96.390

Agora: R$ 90.390

Chevrolet Onix 1.0 turbo flex automático

Antes: R$ 97.240

Agora: 93.240

Hyundai HB20 Comfort automático

Antes: R$ 104.590

Agora: R$ 98.590

Volkswagen Virtus TSI manual

Antes: 104.390

Agora: 98.890

Volkswagen Saveiro Robust

Antes: R$ 94.490

Agora: 90.190

Jeep Renegade Turbo

Antes: R$ 119.990

Agora: R$ 115.990