São Paulo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou Alessandro Antonio Stefanutto como novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5).

Stefanutto assume o lugar de Glauco André Fonseca Wamburg, que estava no cargo desde fevereiro.

Alessandro Stefanutto é nomeado novo presidente do INSS - Antonio Molina/Folhapress

O novo presidente era diretor de Orçamento, Finanças e Logística do órgão desde março. Ele participou também da coordenação do grupo técnico de Previdência Social durante o governo de transição no final do ano passado.

O maior desafio de Stefanutto no comando do INSS será diminuir a fila de 1,8 milhão de pessoas que aguardam atendimento, sendo que mais de 1 milhão esperam por perícia médica.

Mutirão para perícia médica

Para tentar diminuir a fila da perícia médica, o INSS começou neste mês um mutirão, que atingirá oito estados até agosto.

Veja o calendário