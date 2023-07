ANTT aprova edital para concessão da 'Rodovia da Morte'

São Paulo | Reuters

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou nesta quinta-feira (6) o edital de concessão de trecho da BR-381 entre as cidades de Governador Valadares (MG) e Belo Horizonte (MG), conforme comunicado da agência.

A concessão é de 30 anos, com previsão de mais de R$ 10 bilhões em investimentos, e o leilão está previsto para o último trimestre deste ano, disse a autarquia, sem citar uma data exata. O edital será publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (7), de acordo com a ANTT.

O TCU havia aprovado o projeto de concessão no início de junho.

Parte dos investimentos da concessão irá para redução de riscos e ampliação da capacidade da rodovia, "uma das mais movimentadas e perigosas do país, com alto índice de acidentes e congestionamentos constantes", de acordo com a ANTT.

Histórico da BR-381

1952 – O trecho de rodovia entre Belo Horizonte e João Monlevade foi pavimentado.

1959 – A ligação entre Belo Horizonte e Pouso Alegre ocorreu em pista simples durante o governo Juscelino Kubitschek.

1990 – A duplicação do trecho norte da BR-381 começou com a lei nº 9.277/96, que passou para os estados os bens da União.

1998 – O governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, firmou, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, um acordo que previa que o estado executaria a duplicação entre Belo Horizonte e João Monlevade e uma terceira faixa até Ipatinga. Os recursos viriam da recém-realizada privatização da Vale do Rio Doce.

1999 – Durante a gestão do ex-presidente Itamar Franco no estado, a rodovia acabou sendo devolvida à União.

2009 – O presidente Lula, em seu segundo mandato, incluiu a duplicação do trecho na fase dois do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

2014 – Primeira ordem de serviço para a duplicação, já no governo Dilma Rousseff. Desse modo, a rodovia foi fracionada em 11 lotes, dos quais sete foram licitados.

Fonte: CNT