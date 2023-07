Embraer oferece bolsa de R$ 5 mil por mês a estudantes que queiram trabalhar na aviação

Aeroin

A Embraer abriu nesta segunda (24) as inscrições para a 32° turma do PEE (Programa de Especialização em Engenharia), um mestrado profissional para aceleração de carreira de engenheiros e engenheiras que queiram aprofundar conhecimentos no setor aeroespacial.

Há 45 vagas disponíveis para candidatos de todo o Brasil, que podem se inscrever até o dia 3 de setembro neste link.

A especialização acadêmica, realizada em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), tem duração de 18 meses e oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 5 mil, com reajuste de 20% no segundo ano, entre outros benefícios. As aulas estão planejadas para começar em fevereiro de 2024.

Mais de 1.670 profissionais provenientes de 105 universidades de 20 estados do Brasil já passaram pelo programa desde a sua criação, em 2001. A média de contratação dos participantes pela Embraer é de 96%.

E-175 da Embraer - Divulgação/Embraer

Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e comunicação corporativa da companhia, afirma que o investimento de longo prazo em qualificação profissional é um diferencial competitivo da Embraer, em um setor "intensivo em capital intelectual".

Segundo ela, O PEE possui uma função central em um ecossistema de formação de talentos em tecnologias estratégicas para o país e se consolida como referência em geração e disseminação de conhecimento em engenharia aeroespacial.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os candidatos selecionados participarão de curso e atividades de capacitação nas áreas de engenharia de desenvolvimento do produto e processos da companhia, em São José dos Campos (SP). Também irão se especializar em fundamentos e projetos aeronáuticos, com atividades e temas sobre indústria 4.0, IA (inteligência artificial), robótica e prototipação de projetos.

Toda a formação é ministrada por profissionais da Embraer, professores do ITA e consultores, com direito a título de mestrado profissional em engenharia aeronáutica, reconhecido pelo MEC.

Entre os requisitos do processo seletivo estão: