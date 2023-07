Europa volta a caçar metais preciosos na América Latina

Financial Times

Nesta semana há uma grande cúpula entre a União Europeia, a América Latina e o Caribe em Bruxelas, no momento em que a Espanha assume a presidência rotativa de seis meses do Conselho Europeu de países-membros da UE.

A primeira parte deste texto analisa a nova relevância da relação UE-LatAm no contexto dos minerais críticos —a obsessão do momento. A segunda parte analisa como a OMC (Organização Mundial do Comércio) pode lidar com os impostos de fronteira de carbono e o futuro da própria organização.

No tópico "Águas Mapeadas" tem mais sobre minerais, neste caso, o preço vertiginoso do gálio depois que a China impôs controles de exportação.

Barras de ouro em exibição em uma loja de jóias na cidade de Chandigarh, Índia. - Reuters/Ajay Verma

COLONIALISMO E MINERAIS CRÍTICOS

Veja, lá vêm alguns emissários europeus liderados pela Espanha à América Latina querendo metais preciosos. Já não vimos isso antes? Não acabou realmente mal para os habitantes locais?

O passado colonialista da Europa pode ter lhe dado vínculos linguísticos e culturais com a região, mas também alimenta uma linha de retórica sobre a tentativa da UE de explorar seu poder comercial para despojar a América Latina de suas matérias-primas básicas.

Escrevi há algum tempo sobre como a UE tentou suavizar um pouco essa abordagem quando atualizou seu acordo comercial com o Chile, permitindo que o país construísse uma indústria de processamento de lítio a jusante, em vez de apenas enviar a matéria-prima básica para o exterior.

Você pode ignorar em grande parte qualquer coisa que a cúpula apresente sobre as parcerias geoestratégicas UE-LatAm. Você também pode descontar bastante as várias iniciativas da UE sobre minerais, como o Clube de Matérias-Primas Críticas, que não tem força legal nem um grande orçamento de compras centralizado para lhes dar muita força.

Há, porém, um prêmio substancial óbvio, que é a ratificação do acordo comercial preferencial entre a UE e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). O acordo foi assinado em 2019, mas desde então definhou diante da oposição europeia ligada ao medo do desmatamento na Amazônia, além de preocupações da Argentina e do Brasil de que isso esvaziaria ainda mais sua base manufatureira. O acordo para seguir em frente não será feito nesta cúpula, mas pelo menos veremos até onde chegou a conversa.

A abreviatura original para UE-Mercosul era um acordo de carros por carne. Mas a questão crítica dos minerais, como apontam Oscar Guiné e Vanika Sharma, do grupo de pensadores Ecipe de Bruxelas, lhe deu um novo imperativo. O Brasil, em particular, já é a quinta maior fonte de importações de matérias-primas estratégicas da UE em valor, incluindo níquel e silício para baterias, e eles acham que poderia fazer muito mais, permitindo que a UE diversifique além da China.

Como no acordo do Chile, o UE-Mercosul contém algumas restrições aos países que escolhem preferencialmente um parceiro comercial em detrimento de outro e criam monopólios de exportação. Mas Bruxelas precisa agir com cautela. A sensação de que a Europa está só atrás dos minerais corre o risco de provocar uma oposição indignada.

CRITICANDO A SOLUÇÃO DE DISPUTAS

Não pretendo criar o hábito de usar este boletim para acrescentar notas de rodapé à coluna "Segredos Comerciais" da semana anterior, mas gostaria de acrescentar um ponto ao meu argumento de que a ala de solução de disputas da OMC, embora enfraquecida, pode ser capaz de difundir a precificação do carbono ao redor do mundo.

Para recapitular a sequência potencial de eventos: a UE apresentará unilateralmente sua medida de ajuste de fronteira de carbono (CBAM). Um grupo de países liderados pela Índia entrará com processos na OMC contra ela. Se o CBAM sobreviver, talvez com alguns ajustes, incentivará os parceiros comerciais a adotar preços de carbono semelhantes para evitar tarifas, e o esquema de comércio de emissões da UE será internacionalizado. Ta-da!

Um problema claro: alguns países não respeitam totalmente a solução de disputas da OMC. A UE se sentiu compelida a invocar seu novo regulamento de execução em um caso envolvendo a Indonésia, onde Bruxelas ganhou um caso sobre restrições à exportação de níquel, mas Jacarta o colocou no limbo apelando para o inoperante Órgão de Apelação. E os Estados Unidos são positivamente rudes, dizendo que a solução de controvérsias da OMC não é adequada para o propósito e mantendo o órgão no congelador, recusando-se a nomear novos juízes.

Washington circulou uma nota sobre a reforma do Órgão de Apelação recentemente: lê-la parecia caminhar até a cintura em uma lama morna de truísmos inertes, e concluiu dizendo que os EUA queriam mudanças, mas não iriam propor nenhuma. As coisas não parecem boas para avançar no assunto na próxima grande reunião ministerial da OMC, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro/março do ano que vem.

Uma rota mais cooperativa do que judicial foi sugerida por Jim Bacchus, ex-presidente do Órgão de Apelação e um ex-congressista democrata. Bacchus simpatiza com os objetivos de Bruxelas, mas teme que o litígio seja complicado. "Acho que nossos amigos na UE têm os melhores motivos e estão agindo de boa-fé. Mas, apesar de seus protestos em contrário, eles correm muito risco com a solução de controvérsias da OMC".

Em vez disso, ele sugere o procedimento de "mediação e conciliação", no qual o diretor-geral da OMC ou outra pessoa designada tenta mediar um acordo. É uma abordagem cuidadosamente sensível e não conflitante para estes tempos de "woke". Mas nunca foi usada em solução de disputas. Parece um tiro no escuro que os países em desenvolvimento escolheriam lançar sua viagem inaugural em uma questão tão crucial.

ÁGUAS MAPEADAS

Olhe para os preços subindo. Demanda forte, oferta inelástica de curto prazo, uma carga de produção repentinamente removida dos mercados mundiais: Controle da Missão, decolamos. A China impôs controles de exportação de gálio, metal usado em eletrônicos e outras manufaturas de alta tecnologia. (nenhuma palavra ainda sobre iodo, tório, túlio e tálio).

Más notícias para os grandes importadores. A sabedoria geológico-econômica convencional diz que deve ser relativamente simples para outros países aumentar a produção de gás em médio prazo, o que a UE está investigando com urgência. Nesse caso, se a China estiver tentando danificar a máquina industrial verde europeia, terá esgotado apenas uma arma comercial de uso único, como fez o presidente russo Vladimir Putin com o gás, só que em menor escala.

O Reino Unido assinou formalmente o acordo CPTPP com a Ásia-Pacífico no último fim de semana, potencialmente adicionando 0,08% ao Produto Interno Bruto britânico em longo prazo. Aqui está um cenário possível divertido: o Reino Unido era como um escudo humano para os outros membros, oferecendo-se para vetar o pedido da China, atraindo críticas ferozes de Pequim.

Então, em poucos anos, o realismo econômico retorna ao Reino Unido, ele volta à União Europeia e deixa o CPTPP (pagando uma compensação à Austrália e à Nova Zelândia pela perda de acesso ao mercado agrícola ao sair). Trabalho feito para o resto do CPTPP, como substituir um goleiro para uma disputa de pênaltis, ou talvez recrutar um mártir para jogar aos leões no Coliseu.

O governo alemão publicou sua muito esperada nova estratégia abrangente em relação à China. Seu tom carrega a clara marca dos Verdes na coalizão e é notavelmente mais cético do que a abordagem acomodada de Angela Merkel, incluindo a suspensão do apoio alemão ao Acordo Abrangente de Investimento com a China.

Adam Posen, do Instituto Peterson, adverte sobre os perigos da política industrial de soma zero em uma das conversas do Financial Times com Tej Parikh.

A nova abordagem do governo de Joe Biden para a China, supostamente de menos confronto, não chegará ao ponto de suspender as tarifas sobre suas exportações, disseram autoridades no fim de semana.