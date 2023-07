Incorporadora investe em residencial de alto padrão para idosos

São Paulo

Até 2060, os brasileiros com 60 anos ou mais vão representar 32% da população do país, mais do que o dobro da porcentagem de hoje, segundo estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento é resposta ao aumento da expectativa de vida.

A mudança demográfica chega ao mercado imobiliário de luxo. Os projetos incluem unidades adaptadas, áreas de intensa convivência e parcerias que chegam ao setor de saúde. O foco está em idosos com maior potencial de investimento.

Empreendimento multifamily voltado à terceira idade - Divulgação/ABF

A ABF Developments constrói empreendimentos de alto padrão em Porto Alegre (RS) voltados à terceira idade. Um dos empreendimentos é feito em parceria com a RS Empreendimentos, holding da Unimed-RS.

"Toda a arquitetura é pensada para esse público, quebrando o paradigma de casa geriátrica. Há salão de beleza, piscina adaptada, sala fitness e cinema voltados para pessoas que estão em plena qualidade mental e buscam qualidade de vida", afirma Lisandra Berlotto de Melo, diretora de Operações da ABF.

As unidades, de 22 m² e 27 m², serão alugadas entre R$ 10 mil e R$ 20 mil por mês.

As plantas do apartamento são direcionadas à acessibilidade, com botão de pânico no banheiro da suíte e portas com largura maior do que a convencional para a passagem de macas, cuidadores e cadeiras de rodas, se for preciso.

A área da piscina conta com elevador, que também pode transportar equipamentos necessários à mobilidade. O projeto do residencial inclui uma equipe médica formada por geriatras, fisioterapeutas e nutricionistas. O atendimento está disponível 24 horas por dia para atender aos moradores.

"A pirâmide etária de Porto Alegre tem o crescimento mais rápido do país. É o terceiro empreendimento que vamos lançar deste tipo e a demanda só cresce, sem o mercado absorver", afirma Lisandra.

"Este modelo de imóvel está consolidado internacionalmente", diz Geison Tremea, Superintendente executivo da Federação Unimed-RS. Nos Estados Unidos, há cerca de 33 mil complexos de moradias assistidas, com cuidados em tempo integral.

Também na capital gaúcha, a Cyrela lança seu primeiro residencial com foco na terceira idade. São unidades de 42 m² a 85 m² e área comum com quiosques na churrasqueira, além de espaço multiúso de fisioterapia e quintal orgânico.

Na Barra da Tijuca (RJ), o condomínio Cora Residencial Sênior tem estúdios com cozinha, sala de estar, varanda e suítes de alto padrão. Na área comum, os locatários têm estrutura de lazer, clube de livros, culinária e oficinas e serviços de reabilitação como fisioterapia, fonoaudiologia e pilates.

São mais de 8.500 m² de área construída no bairro planejado Península.

As pesquisas apontavam que as pessoas compravam imóveis para toda família. Isso porque além do apartamento que adquiriam também compravam imóveis para os seus pais para estarem mais próximos e depois para os filhos.

Segundo pesquisa de 2021 da agência americana FleishmanHillard, a economia prateada —referência aos cabelos grisalhos—, movimenta US$ 7,1 trilhões anualmente, sendo a terceira maior atividade econômica do mundo.

No Brasil, diz o estudo, os idosos respondem por quase 20% do consumo do país, movimentando R$ 1,6 trilhão por ano e com perspectiva de aumento.

A ABF tem estudos planejando expansão em outros estados a longo prazo. A empresa acredita que, por estar menos exposto à volatilidade do mercado de ações, PIB e desemprego, o setor de habitação sênior é vantajoso tanto para compradores como para moradores. "É um mercado ativo, de interesse e com recursos", afirma Lisandra.