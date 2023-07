Escritórios vazios em NY equivalem a 26 prédios como o Empire State Building

The New York Times

Nova York está passando por uma metamorfose, de cidade dedicada à produtividade para cidade construída em torno do prazer. Muitos edifícios de escritórios continuam a parecer fantasmagoricamente vazios, com ocupação em torno de 50% dos níveis anteriores à pandemia, prejudicando os proprietários e a economia local. Mas 56 milhões de pessoas visitaram Nova York no ano passado, fazendo com que a Quinta Avenida em dezembro pareça tão lotada quanto a praia de Ipanema durante o Carnaval.

O futuro econômico da cidade que nunca dorme depende da adoção dessa mudança de vocação, rumo à recreação, e da garantia de que nova-iorquinos com uma ampla gama de talentos desejem passar suas noites no centro da cidade, mesmo que durante o dia trabalhem só via Zoom. Estamos testemunhando o surgimento de um novo tipo de área urbana: a Playground City.

Passeios em Nova York - Gus Powell/The New York Times

Nos centros das cidades, de Chicago a Los Angeles, o layout físico da cidade do século 20 está entrando em conflito com a nova economia. Desde a década de 1920, o zoneamento de uso único dividiu nossas cidades em bairros separados para moradia, trabalho e lazer. O trabalho em casa e a Netflix tornaram essas distinções irrelevantes, mas nosso tecido urbano dividido ainda não se atualizou.

Para criar uma cidade vibrante e capaz de competir com a conveniência da internet, precisamos acabar com a era do zoneamento de uso único e criar bairros de uso misto e renda mista que aproximem bibliotecas, escritórios, cinemas, mercearias, escolas, parques, restaurantes e bares. Devemos reconfigurar a cidade e oferecer uma experiência que faça valer a pena sair de casa. As ruas, no passado ocupadas por multidões a caminho do trabalho, podem ser revigoradas pela presença de pessoas que realmente desejam estar lá.

Essa não seria a primeira metamorfose de Nova York. Embora a cidade pareça ter sido construída em pedra, sua alma é essencialmente multiforme. Em seus 400 anos de história, comerciantes de peles holandeses, empresários têxteis russos, ferreiros mohawk e músicos de jazz afro-americanos buscaram fortuna em suas ruas movimentadas - e cada um deles deixou uma marca no caráter da cidade.

Primeiro, o porto profundo da cidade e o acesso ao rio Hudson fizeram dela o porto dominante dos Estados Unidos. Setores como o de refino de açúcar e o de publicação de livros se aglomeravam em torno das docas porque dependiam de importações por via marítima, como os romances ingleses pirateados que alimentaram o primeiro setor editorial de Nova York.

Depois vieram as ferrovias. O economista Jason Barr, da Universidade Rutgers, desmascarou o mito urbano de que Nova York tem dois distritos comerciais repletos de arranha-céus, Wall Street e Midtown, por causa da localização do leito rochoso sobre o qual a cidade foi construída. Na verdade, Nova York tem esses dois distritos porque o desenvolvimento imobiliário se concentra nas áreas mais próximas do comércio.

O distrito mais antigo, Wall Street, estava ligado ao antigo porto. O mais novo, Midtown, cresceu em torno das estações de trem. O poder industrial da cidade surgiu de sua localização no nexo entre as ferrovias e a navegação. A era das ferrovias foi ainda mais importante para Chicago, com seus gigantescos pátios ferroviários (Union Stock Yards), construídos por um consórcio de nove empresas ferroviárias para facilitar o fluxo de carne bovina do oeste para as barrigas do leste do país.

Porém, já há mais de um século, as vantagens relacionadas ao transporte de que cidades mais antigas, como Nova York e Chicago, desfrutavam estão diminuindo. Os navios porta-contêineres e a proliferação de rodovias fizeram com que, na década de 1960, Nova York já não fosse um local eficiente para a produção em massa de roupas - ou de quase qualquer outra coisa. O crescimento de Los Angeles, por outro lado, foi impulsionado por seu clima mediterrâneo e pela beleza natural da Califórnia.

O colapso da indústria levou Nova York a uma crise existencial na década de 1970 e intensificou a fuga da classe média para os subúrbios. (Um ponto positivo e uma lição para o futuro: Os lofts industriais abandonados proporcionaram um espaço de moradia barato para milhares de pessoas, muitas das quais ignoraram os códigos de zoneamento que tornavam sua forma de moradia ilegal.) Nova York saiu dessa crise se reinventando em torno de setores da economia do conhecimento, como o de serviços financeiros. A globalização proporciona grandes retornos aos investidores inteligentes, e nós nos tornamos mais inteligentes quando estamos perto de outras pessoas inteligentes.

O tamanho, a densidade e a conectividade que Nova York acumulou em épocas anteriores se tornaram sua tábua de salvação. O filme "Wall Street – Poder e Cobiça", de 1987, é uma fábula sobre como o fictício Bud Fox descobre atalhos inescrupulosos para chegar à riqueza por meio do contato pessoal com um mentor mais velho. Em 2008, 44% dos salários pagos em Manhattan eram destinados a pessoas que trabalhavam com finanças e seguros.

O setor financeiro difere dos setores mais antigos porque nada de intrínseco mantinha as empresas financeiras em Nova York, o que significa que a cidade só poderia manter seu setor dominante se oferecesse uma melhora em sua qualidade de vida. Isso ajudou a levar os eleitores a eleger prefeitos orientados para o empreendedorismo, entre os quais Rudy Giuliani e Michael Bloomberg, que se concentraram nos serviços essenciais da cidade, especialmente o policiamento. Com a queda dos níveis de criminalidade, a vantagem intrínseca da cidade na provisão de diversão ressurgiu. Na década de 2000, a imagem de Nova York estava mais associada à frivolidade de "Sex and the City" do que à brutalidade de "Taxi Driver – Motorista de Táxi".

Mas, diferentemente do acontecido em períodos anteriores de sucesso urbano, nesse novo ciclo Nova York não produziu moradias suficientes para acompanhar a demanda. O custo de vida disparou. Em 2008, um de nós estava comparando Nova York a Houston, que permaneceu acessível para os americanos comuns porque é uma cidade que construiu novas moradias agressivamente. Manhattan se tornou dependente de uma elite de assalariados - uma grande parte da base tributária vinha de uma pequena proporção da população -, que também era o único grupo que podia se dar ao luxo de morar nos bairros cada vez mais caros da cidade.

Em 1980, o futurista Alvin Toffler argumentou que a tecnologia da informação tornaria os escritórios urbanos obsoletos, com os trabalhadores usando "chalés eletrônicos" residenciais. Pelos próximos 40 anos, sua previsão não se confirmou. Então, repentinamente, ela pareceu estar certa. As torres de escritórios, assim como o porto e a estação de trem antes delas, tiveram sua relevância contestada por uma tecnologia concorrente: o Zoom. Nos primeiros dias da pandemia da Covid, a expectativa era de que o trabalho remoto durasse apenas algumas semanas ou meses, mas agora parece claro que uma mistura de trabalho presencial e totalmente remoto veio para ficar. O escritório tem suas vantagens, mas muitas pessoas estão dispostas a abrir mão delas pela conveniência e flexibilidade de trabalhar principalmente em casa.

Os Empire State Buildings poderiam caber no espaço vazio de escritórios de Nova York. - Ilustração de Jeremy Ashkenas and Quoctrung Bui/NYT

Essa mudança repentina foi um golpe duro para Nova York. Muitos escritórios continuam vazios, e a cidade perdeu mais de 300 mil habitantes de 2020 para 2021. Nenhuma outra cidade americana sofreu um declínio numérico tão grande. No mesmo período, Houston perdeu apenas 12 mil moradores, embora o grupo internacional de imóveis comerciais JLL reporte que o índice de desocupação de escritórios em Houston agora é ainda mais alto do que o de Nova York.

No entanto, mesmo que não retornemos totalmente ao escritório, a necessidade social e econômica de nos reunirmos nas cidades não desapareceu. Nossas pesquisas no MIT mostram que, quando substituímos as interações pessoais por salas de Zoom, nossa vida social se torna estreita e homogênea. Uma pesquisa paralela da Microsoft descobriu que "o trabalho remoto em toda a empresa fez com que a rede de colaboração dos trabalhadores se tornasse mais estática e isolada, com menos pontes entre suas diferentes partes".

As pessoas podem ter alguns amigos próximos online, mas não há como manter uma rede de laços fracos - os conhecidos casuais que encontramos nos corredores ou no ônibus. Estamos expostos a uma menor diversidade de experiências e pensamentos, e as ideias fluem menos livremente. O trabalho remoto em caráter mais permanente pode prejudicar a inovação e o crescimento econômico, pois encolhe nosso tecido social. Se o escritório não retornar à sua posição central em nossas vidas, então os seres humanos, parte de uma espécie social, precisam encontrar novas oportunidades de conviver no espaço físico.

Felizmente, os dados mostram que esse tipo de alternativa já está surgindo. Embora a maioria dos indicadores e e narrativas descreva uma cidade lutando para recuperar a força que tinha antes da pandemia, há uma bifurcação visível entre o escritório e a vida na cidade. O Barômetro de Volta ao Trabalho da Kastle Systems mostra que o uso de crachás de entrada em alguns dos escritórios mais sofisticados de Nova York continua mais de 50% inferior ao número que prevalecia antes da pandemia. No entanto, ao rastrear os mesmos códigos postais em comparação a dados de telefonia celular da Safegraph, que registra visitas individuais a uma área em lugar da ocupação de escritórios, o quadro é mais animador. Alguma queda continua a existir, mas não é tão acentuada. Se essa análise for conduzida em cidades de todo o país, o resultado será o mesmo. Os escritórios podem estar vazios, mas as ruas estão agitadas.

Grande parte desse renascimento vem da liberação da demanda reprimida por turismo: as visitas a Nova York cresceram em 71% de 2021 para 2022. A ocupação dos quartos de hotéis de Nova York atingiu os 90% em dezembro, uma marca líder nos Estados Unidos. É possível fazer mais para persuadir os moradores da cidade a sair de seus bairros e visitar outras porções da cidade. Se as pessoas não necessitam ir ao centro da cidade para receber seus salários, é preciso que elas tenham vontade de ir lá. Um lugar onde viver e se divertir, em lugar de trabalhar: Esse é o sonho da Playground City.

A ideia não é nova. Em todo o mundo, variáveis que indicam locais de prazer vêm servindo como indicadores de sucesso urbano desde a década de 1970. A infraestrutura no nível da rua - restaurantes, parques, teatros e praças públicas - há muito tempo serve como uma forma de rede de salões urbanos. Em Londres, nos séculos 17 e 18, os cafés reuniam artistas, políticos e acadêmicos, como Joshua Reynolds, Edmund Burke e Samuel Johnson. Essencialmente, os cafés eram salas de estar compartilhadas que permitiam interação casual. Johnson merece crédito por articular melhor a ideia da Playground City: "Quando um homem está cansado de Londres, ele está cansado da vida, pois em Londres há tudo o que a vida pode oferecer".

A Playground City difere da cidade industrial ou de escritórios porque se concentra nos empregos da vida cotidiana. Ela difere da Londres georgiana apreciada por Johnson e Beau Brummell porque oferece alegrias a serem desfrutadas por muitos, e não apenas pela elite. Em uma Playground City, os bairros de uso misto que unem vida, trabalho e lazer geram o que a urbanista nova-iorquina Jane Jacobs chama de "balé de calçada", uma dinâmica produtiva e lúdica da qual diversos usuários diferentes participam e saem a qualquer hora.

Viajando para o sul na Broadway passando pela 24ths Street, Madison Square Park, em Nova York (EUA) - Gus Powell/The New York Times

A transformação para uma Playground City não acontecerá por si só. Nova York terá de reconhecer que o mercado de escritórios, especialmente sua parte mais barata, provavelmente enfrentará anos de ociosidade e que o futuro da cidade depende de sua capacidade de atrair e capacitar novos residentes - a classe criativa e todos mundo mais - que podem se sentir tentados a se estabelecer em outras cidades, mais convenientes e de custo mais acessível. Para lidar com as baixas taxas de ocupação dos imóveis comerciais e com as empresas em dificuldades, o prefeito Eric Adams e a governadora Kathy Hochul convocaram o "New" New York Panel, que divulgou seu relatório em dezembro. Contribuímos para as conversas que culminaram no relatório, e gostaríamos de elaborar seis linhas de ação cruciais.

1. Aprenda com o big data, a experimentação e os ensaios de controle aleatório

Há muitas ferramentas que tem o potencial de revitalizar os centros urbanos - investir em cultura, reduzir a regulamentação da recreação, estimular o desenvolvimento residencial, melhorar o transporte público - mas não sabemos o que funcionará em cada lugar. Essas iniciativas precisam ser refinadas por meio de experimentos, coleta de dados, análises e ajustes.

2. Eliminar as regulamentações que impedem a inovação urbana

O obstáculo mais óbvio é o zoneamento de uso único, que desde a década de 1920 separa os locais onde as pessoas moram dos locais onde trabalham. Nossa pesquisa mostra que os bairros de Nova York sem monocultura de zoneamento oferecem mais facilidade para caminhadas e que as reformas de zoneamento devem ser realizadas com cuidado para evitar o aumento da segregação socioeconômica. Precisamos de um zoneamento flexível para integrar a cidade, disseminar o poder do lazer em todos os bairros e permitir que escritórios sejam convertidos em residências.

3. Reinventar o núcleo do edifício

Mesmo sem burocracia, refazer uma cidade a partir das conchas vazias e frágeis das torres de escritórios do século 20 não será fácil. As torres de escritórios modernas têm plantas destinadas a maximizar a metragem útil, mas as unidades em edifícios residenciais precisam de janelas, ventilação natural e luz do dia. Para conseguir uma conversão em grande escala, precisamos, portanto, olhar para além da arquitetura dos apartamentos tradicionais. Edifícios de escritórios de grande porte poderiam ser convertidos em novos tipos de espaços, otimizados para convivência e trabalho conjunto. Os quartos, com janelas, poderiam se alinhar ao perímetro externo, enquanto as áreas comuns para cozinhar, lavar roupa, trabalhar, fazer exercícios e conviver ocupariam as porções centrais. Tais arranjos também poderiam ajudar a enfrentar um dos desafios sociais de nossa era: a solidão.

4. Animar a rua

Para que a Playground City atraia as pessoas e as afaste da gratificação instantânea da Internet, os governos precisam apoiar uma vida dinâmica e direcionada de atividades de rua. Durante a pandemia, os governos municipais, equipados com nada mais do que tinta amarela, reformaram as ruas e provocaram uma revolução na circulação de pedestres e nas refeições ao ar livre.

O playground urbano precisa ser constantemente reorganizado: as ruas podem ser liberadas para fins de semana, festivais anuais e exposições temporárias; bazares de alimentos e lojas pop-up podem se multiplicar. Os cinemas lutam para competir com os catálogos ilimitados oferecidos pelos serviços de streaming em televisores 4K baratos. Mais exposições ao ar livre nas noites de calor poderiam fazer com que a balança volte a pender para a experiência coletiva. Essas intervenções fáceis são especialmente úteis para angariar apoio público. A fim de atrair pessoas para a Playground City, é preciso fazer e mostrar, e não relatar.

5. Nivelar o campo de jogo entre o comércio eletrônico e as empresas do bairro

O comércio eletrônico permite fazer compras convenientes, mas também destrói as empresas físicas, especialmente as pequenas empresas que sustentam as economias locais e dão às ruas a sua característica. A multiplicação de entregas pequenas e rápidas causa congestionamento e aumenta as emissões de poluentes. As empresas de comércio eletrônico evitam pagar impostos imobiliários nas áreas em que atuam e, às vezes, também impostos estaduais e municipais sobre vendas, embora tenha havido progresso nos últimos anos. Para manter uma vida vibrante nas ruas, os municípios devem tributar de forma justa o comércio eletrônico pelo congestionamento que ele causa, e reduzir os impostos sobre vendas no varejo, tornando as lojas locais mais competitivas.

6. Engajar os cidadãos

Os governos precisam capacitar os cidadãos para que participem diretamente da construção da Playground City. A geração que cresceu nas mídias sociais desenvolveu um anseio feroz e coletivo por se unir no mundo real, o que é demonstrado de forma maravilhosa no divertido grupo do Facebook New Urbanist Memes for Transit-Oriented Teens. Devemos aproveitar essa energia. O escritório era uma fábrica em que os seres humanos eram insumos, empacotados em cubículos para maximizar sua produção econômica. A Playground City vê as pessoas como um meio e um fim, e deve envolvê-las no processo de sua criação.

O envolvimento dos cidadãos deve incluir o apoio às populações que correm o risco de ser marginalizadas pela transição. Uma cidade saudável abre espaço tanto para os ricos quanto para os pobres. Ela gera interações positivas entre pessoas de todos os níveis de renda ao oferecer espaços públicos e privados acessíveis, bonitos e gratuitos ou de baixo custo, incluindo moradias abundantes e de custo acessível.

Nova York precisa atrair os ricos e talentosos, mas o poema sob a Estátua da Liberdade nos lembra de que a grandeza da cidade vem também do fato de ter sido o local de desembarque para "os cansados, os pobres, as massas amontoadas", que hoje são expulsas dela pelos altos preços. Uma maneira de equilibrar esses dois imperativos governamentais - ajudar os pobres e gerar receita tributária dos ricos - é ver a cidade como uma empresa de incorporação imobiliária com fins lucrativos controlada integralmente por uma entidade sem fins lucrativos de combate à pobreza. A empresa com fins lucrativos se concentra em manter a cidade atraente para os ricos, e a receita gerada é investida em escolas e apoio aos pobres.

As cidades prosperavam antes da invenção dos escritórios e podem continuar a triunfar depois que o escritório desaparecer. Sem a restrição dos cubículos e empregos das 9h às 17h, poderíamos alcançar, de forma mais abrangente e mais alegre do que antes, o objetivo primordial da cidade: reunir pessoas e ideias. Precisamos desse poder urbano integrador agora mais do que nunca, pois a fragmentação social, a polarização política e a desigualdade econômica nos afastam. Enquanto enfrentamos a crise do clima, o fascínio de bairros que ofereçam riqueza de atividades poderia promover estilos de vida sustentáveis. Enquanto lutamos contra a segregação em todas as suas formas, as cidades densas podem ajudar a superar nossas divisões. Enquanto lutamos contra a solidão, uma vida de rua irresistivelmente vital poderia tirar uma geração de pessoas de seus telefones e levá-las de volta à companhia umas das outras.

Edward L. Glaeser é diretor do departamento de economia da Universidade Harvard e autor de "Survival of the City". Carlo Ratti é diretor do Senseable City Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e autor de "The City of Tomorrow".

Tradução de Paulo Migliacci