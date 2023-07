Inflação nos EUA tem menor alta anual em mais de dois anos

Washington | Reuters

Os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram de forma modesta em junho e registraram seu menor aumento anual em mais de dois anos.

Com isso, a inflação do país continua a desacelerar, mas provavelmente não o suficiente para desencorajar o Fed (Federal Reserve, BC dos EUA) de retomar a elevação dos juros em sua reunião no final deste mês.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês passado, após subir 0,1% em maio, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (12). O índice foi impulsionado pelos aumentos dos preços da gasolina, bem como dos aluguéis, que compensaram a diminuição do preço dos veículos usados.

Supermercado em Nova York, EUA - Andrew Kelly - 10.jun.2022/Reuters

Nos 12 meses até junho, o índice de preços ao consumidor avançou 3,0%. Esse foi o menor aumento anual desde março de 2021 e seguiu um avanço de 4,0% em maio.

Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, o índice aumentou 0,2% em junho. Foi a primeira vez em seis meses que o chamado núcleo da inflação não registrou ganhos mensais de pelo menos 0,4%. Nos 12 meses até junho, o núcleo do índice subiu 4,8%, após alta de 5,3% em maio.