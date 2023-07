Leilão de luxo tem Chanel, Gucci e Hermès a partir de R$ 200; veja fotos

São Paulo

Peças de marcas como Chanel, Louis Vuitton, Prada e Hèrmes estão à venda em leilão de luxo até o dia 18 de julho, com lances que variam de R$ 200 a R$ 26 mil. São 151 peças que incluem bolsas, carteiras, malas e chaveiros das grifes e estarão disponíveis para visitação.

Os itens mais concorridos do certame são as clássicas bolsas da Chanel, que já recebem lances próximos dos R$ 20 mil. Há, porém, peças como porta-óculos, carteiras e mochilas com lances ainda abaixo dos R$ 500.

As ofertas são feitas online, através da plataforma de leilões Superbid, mas os interessados podem conferir pessoalmente o estado das peças em São Paulo até esta terça (18). A garantia dos produtos é de 12 meses a partir do início do evento.

Bolsa de couro caviar preto da Chanel, uma das mais concorridas do evento, cujos lances já se aproximam dos R$ 20 mil - Karime Xavier/Folhapress

O diretor da Dédalo Leilões, Pedro Aguiar, responsável pelo evento, projeta que o certame deve movimentar cerca de R$ 500 mil, com estimativa de público entre 300 e 500 participantes.

Dentre as vantagens de adquirir itens em leilões estão os possíveis preços mais em conta, já que os valores iniciais costumam ser mais baixos e dependem da quantidade de lances para crescer, e a disponibilidade de peças que não estão mais no mercado.

"São bolsas que estão numa faixa de R$ 60 mil na loja, e muitas vezes são itens de coleções de anos anteriores, que não estão mais à venda, porque o mercado de moda é muito dinâmico", diz Aguiar.

Como o ato de arrematação é irreversível, Aguiar aconselha que os possíveis compradores leiam o edital e pesquisem sobre os itens —e, se possível, experimentem as peças pessoalmente— antes de oferecer um lance. É possível pedir mais detalhes sobre os produtos e tirar dúvidas com os organizadores.

Além de colecionadores, o leilão também pode atrair quem deseja comprar bens buscando sua venda futura, em especial com peças que não estão mais à venda nas lojas oficiais, como investimento.

Leilão de itens de moda da Dédalos Leilões

151 itens de marcas como Louis Vuitton, Chanel, Montblanc, Bottega Veneta, Prada e Hèrmes

Lances podem ser feitos até 18 de julho neste link.

Itens disponíveis para visitação até 18 de julho na rua Oscar Freire, 232, casa 07

na rua Oscar Freire, 232, casa 07 Pagamento à vista ou em até 3 parcelas

ou em Garantia de 12 meses para os itens adquiridos no evento

PRINCIPAIS DICAS PARA FAZER UM BOM NEGÓCIO

1- LEIA O EDITAL COM ATENÇÃO

Todo leilão tem seu edital com o regulamento; é muito importante ler atentamente os documentos disponíveis

Fique ligado em informações como valores, situação do bem, condições de pagamento, regulamento e data de encerramento do leilão

2- CONFIRA AS INFORMAÇÕES

Pesquise dados e referências sobre o leiloeiro e o bem que está sendo oferecido

O leiloeiro deve ter um número de registro próprio, que deve ser conferido em Junta Comercial, e ao menos um telefone de contato

3- CONFIRME SE A COMPRA CABE NO SEU ORÇAMENTO

Tenha em mente qual é seu objetivo com o leilão, qual o investimento para venda futura e se o bem será de uso imediato, por exemplo

Antes de dar um lance, tenha um planejamento orçamentário, com um limite de valor, e trace seus objetivos

Um lance só deve ser dado se há a capacidade de arcar com ele

Além disso, deve ser somada a comissão de 5% sobre o valor arrematado para o leiloeiro

4- PESQUISE POR BENS SEMELHANTES

Faça uma pesquisa de mercado e compare os valores

Considerados os custos e as comparações, pergunte-se: A compra pelo leilão vale mais a pena que a compra fora dele?

5- DÊ O LANCE E ACOMPANHE O ENCERRAMENTO DO PREGÃO