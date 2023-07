Lula diz que Campos Neto é 'tinhoso' e que taxa de juros tem que cair

Brasília

O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (11) que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é "teimoso e tinhoso", mas que a taxa de juros tem que começar a cair no Brasil.

O mandatário disse que a economia do país está em processo de evolução e que a tendência é os índices melhorarem.

O presidente Luiz Inacio Lula da Silva em reunião no CNDI no Palácio do Planalto - FOTO Gabriela Biló /Folhapress - Folhapress

"As pessoas que eram pessimistas estão vendo dólar cair, a economia crescer, sinais de que salário vai crescer, de que emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas. A inflação está caindo e logo, logo vai começar a cair a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, é tinhoso, mas não tem mais explicação", disse.

O chefe do Executivo também enalteceu a aprovação da Reforma Tributária e elogiou a postura do Legislativo na análise do tema.

"Estou feliz porque foi uma semana muito importante para o Brasil, não foi importante para o governo, foi importante para o Brasil. Espero que o Senado repita a votação da Câmara e espero chegar no fim do ano com política tributária nova, para a gente nunca mais ficar falando de política tributária nesse país", afirmou.

Ele afirmou que não se pode criminalizar a negociação com o Congresso e que é natural haver negociações com parlamentares e acolher sugestões do parlamento.

"Não é a política do dando que se recebe que todo mundo fala. Um partido que ganha as eleições precisa construir uma maioria para governar o país", disse.