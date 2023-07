Mutirão do Emprego terá 6.000 vagas de trabalho em agosto e estágio

São Paulo

O Mutirão do Emprego do Sindicato dos Comerciários de São Paulo oferecerá 6.000 vagas de trabalho, incluindo, pela primeira vez, oportunidades de estágio. A oferta será possível após uma parceria entre a UGT (União Geral dos Trabalhadores), o Sindicato dos Comerciários e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

O feirão, que chega neste ano à oitava edição, ocorre na sede do sindicato, na rua Formosa, 99, no vale do Anhangabaú (região central da capital paulista), a partir das 8h. Haverá oportunidades para jovem aprendiz, com idades entre 14 e 24 anos, e pessoas com deficiência, além de atendimento especial a imigrantes e refugiados.

Está prevista a participação de mais de 140 empresas, incluindo Carrefour, IBM, Magazine Luiza e Pão de Açúcar, que já estiveram em outras edições do evento.

Edição de 2022 do Mutirão do Emprego voltou a ser presencial; no primeiro dia o feirão distribuiu 3.600 senhas - Danilo Verpa - 16.mai.22/Folhapress

Segundo Ricardo Patah, presidente da UGT e do Sindicato dos Comerciários, a expectativa é que ao menos 10 mil pessoas passem pelo local nos quatro dias de evento, público médio de outras edições. O sindicalista diz, no entanto, que com a queda do desemprego, a fila poderá ser menor do que em outros anos.

"Agora o desemprego diminuiu em relação ao que era, estamos num momento até diferente, é importante que a gente faça o mutirão e que possa mensurar essa fila", afirma.

Os interessados em participar devem levar documento pessoal, comprovante de endereço, carteira de trabalho e, se possível, um currículo. Jovens em busca do primeiro emprego não precisam da carteira de trabalho para concorrer às vagas.

Também haverá oferta de cursos de qualificação e capacitação. Os trabalhadores que conseguirem entrar no sindicato terão alimentação.

"Vai ter uma parceira com o CIEE que nós fizemos, e também estamos fortalecendo mais ainda a questão da qualificação e da capacitação. Para quem está procurando emprego, é o momento. O profissional disposto a trabalhar consegue uma vaga. Eu tenho certeza de que nós temos muitas histórias bonitas, como já tivemos", diz Patah.

Organizado pelo Sindicato dos Comerciários desde 2018, o Mutirão do Emprego já recebeu quase cem mil participantes em todas as suas edições. Em 2022, o mutirão voltou a ser presencial após a edição online na pandemia.

Na edição presencial antes da pandemia, a quarta do mutirão, foram oferecidas 4.000 vagas para 8.478 participantes. Ao todo, 2.800 foram contratados. Nos quatro primeiros mutirões houve a participação de 78.870 trabalhadores. Ao todo, foram oferecidas 22.680 vagas e 12.650 pessoas saíram empregadas.

As empresas devem oferecer vagas para vendedor, analista de recursos humanos, operador de loja, mecânico, auxiliar financeiro, operador de caixa, ajudante-geral, cozinheira, repositor, auxiliar de logística, peixeiro, padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, almoxarife e operador de empilhadeira, entre outros.