Órgão de planejamento da China apresenta medidas para estimular investimento privado

O órgão de planejamento estatal da China divulgou nesta segunda-feira (24) medidas que buscam promover, incentivar e estimular o investimento privado em alguns setores de infraestrutura e disse que fortalecerá o apoio financeiro a projetos privados.

O anúncio mais recente ocorre após a China prometer na semana passada melhorar o setor privado, divulgando diretrizes do Partido Comunista e do gabinete, enquanto as autoridades prometem torná-lo "maior, melhor e mais forte" em meio à recuperação econômica pós-pandemia.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disse em comunicado que busca atrair mais capital privado para participar na construção de grandes projetos nacionais.

A comissão disse que uma lista de setores que vão desde transporte, água, energia limpa, nova infraestrutura até manufatura avançada e agricultura moderna estará disponível para a participação de investidores privados, de acordo com o comunicado. Detalhes mais específicos sobre isso serão fornecidos posteriormente, acrescentou.

Nas últimas semanas, os investidores apostaram em mais medidas de estímulo para sustentar uma economia que começou a perder força rapidamente após o salto inicial pós-Covid. No entanto, as medidas fragmentadas anunciadas pelas autoridades têm desapontado os mercados.

A segunda maior economia do mundo cresceu a um ritmo frágil no segundo trimestre, uma vez que a demanda enfraqueceu tanto na China quanto no exterior, aumentando a pressão sobre as autoridades para adotarem mais medidas de estímulo.

Nas diretrizes divulgadas na semana passada, a China disse que criará um sistema para deixar claras as áreas nas quais os investidores privados podem investir.

"A importância de melhorar o investimento privado deve ser totalmente reconhecida" e a comissão se esforçará para manter a proporção de investimento privado em ativos fixos entre todos os investimentos em um "nível razoável", disse o comunicado.

A comissão também se comprometeu a fortalecer o apoio financeiro a projetos de investimento privado.

Também nesta segunda-feira, o Politburo, órgão decisório do Partido Comunista chinês, disse que a China intensificará o suporte para a economia em meio a uma recuperação tortuosa pós-Covid e se concentrará na expansão da demanda doméstica, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

"Atualmente, a economia da China enfrenta novas dificuldades e desafios, que surgem principalmente da demanda interna insuficiente, dificuldades na operação de algumas empresas, riscos e perigos ocultos em áreas essenciais, bem como um ambiente externo sombrio e complexo", disse o Politburo segundo a Xinhua.

As autoridades prometeram "intensificar os ajustes da política macroeconômica, focar na expansão da demanda doméstica, aumentar a confiança e prevenir riscos, além de promover continuamente a melhoria das operações econômicas", disse a Xinhua.

A China implementará seus ajustes macroeconômicos de maneira precisa e contundente, à medida que o governo mantém uma política monetária prudente e uma política fiscal proativa, disse o Politburo.

Separadamente, o presidente Xi Jinping disse, segundo a Xinhua, que a China buscará alcançar suas metas anuais de desenvolvimento.

Embora o país está a caminho de atingir sua meta de crescimento para 2023 de cerca de 5%, há riscos de isso não ser alcançado pelo segundo ano seguido, dizem analistas.

A China irá expandir ativamente a demanda doméstica, ampliando a renda dos residentes para estimular o papel fundamental do consumo no crescimento econômico, ao mesmo tempo em que a acelera a emissão de títulos especiais locais para alimentar o investimento, disse a Xinhua.

O governo ainda aumentará o consumo de automóveis, eletrônicos e produtos de uso doméstico, e promoverá o consumo turístico, acrescentou a Xinhua.