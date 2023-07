Petrobras divulga aprovados em concurso com 1.119 vagas; veja resultado

São Paulo

A Petrobras anunciou a lista de aprovados em concurso público com 1.119 vagas. O edital com o resultado foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta (13). Serão preenchidas 373 vagas imediatas, além de 746 em cadastro reserva.

O concurso se destina a vagas de nível técnico júnior. A lista contempla número de inscrição, nome, nota e classificação dos candidatos. Segundo a estatal, dos 373 postos de trabalho imediatos, 8% se destinam a pessoas com deficiência e 20% a negros.

De acordo com o edital de abertura, os novos funcionários receberão "salário básico de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90".

Clique aqui para ver a relação dos aprovados por área de atuação.

Fachada da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ); estatal divulgou nesta quinta (13) resultado de concurso que prevê 1.119 vagas, sendo 373 imediatas - Caio Climaco - 17.mai.2022/Photo Press/Folhapress

As provas foram realizadas em 30 de abril. Na inscrição, os candidatos precisaram pagar uma taxa de R$ 62,79, informar o número do CPF e enviar uma foto recente.

Outros requisitos do concurso incluíam: ter 18 anos na data da admissão e no máximo 75 anos de idade, nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de candidato brasileiro do sexo masculino), e demonstrar capacidade física e mental para trabalhar.

Confira as áreas de atuação que serão preenchidas:

Enfermagem do Trabalho

Inspeção de Equipamentos e Instalações

Logística de Transportes

Manutenção (Elétrica, Instrumentação ou Mecânica)

Operação

Operação de Lastro

Projetos, Construção e Montagem

Segurança do Trabalho

Suprimento de Bens e Serviços

A organização do certame ficou sob responsabilidade do Cebraspe, associação civil sem fins lucrativos voltada à avaliação e seleção