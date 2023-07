Quanto você gasta do salário para comprar um frango de padaria? Índice mostra desigualdade de renda no Rio

Rio de Janeiro

Um simples frango assado –ou frango de padaria– pode ilustrar a desigualdade no poder de compra das famílias em uma cidade como o Rio de Janeiro. É o que mostra o índice Frangão Carioca.

Produzido pela Prefeitura do Rio, o indicador calcula o preço médio da refeição em 190 estabelecimentos de 161 bairros do município, cruzando as estatísticas com a renda média em cada um dos locais.

A partir daí, estima-se quanto cada morador compromete do rendimento para consumir um frango assado nesses endereços. Há diferenças marcantes entre os bairros, conforme a segunda edição da pesquisa, divulgada no fim de junho.

Um morador do Jacarezinho, na zona norte, compromete 13,39% da renda para comprar um frango assado. É o maior percentual encontrado.

A outra ponta da lista é preenchida pelo bairro do Joá, na zona oeste, onde se usa apenas 0,57% da renda. Trata-se do menor percentual do índice Frangão Carioca.

O indicador foi elaborado pela Prefeitura do Rio em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e o Instituto Fundação João Goulart. A publicação é anual.

"A gente consegue trazer algumas reflexões com o índice Frangão. Consegue ver a desigualdade no comprometimento dos gastos", diz Rafaela Bastos, presidente do Instituto Fundação João Goulart.

Segundo o levantamento, o frango assado custa em média R$ 54,29 no Jacarezinho. A renda média, por sua vez, foi de R$ 405,49 na comunidade. Vem dessa relação o comprometimento de 13,39%.

No Joá, o valor médio do frango até foi menor, de R$ 35,76, mas os ganhos dos moradores ficaram bem acima (R$ 6.239,50). Por isso, o comprometimento foi inferior a 1%.

O fato de o Joá ter apresentado um preço menor do que o Jacarezinho, segundo Bastos, pode ser explicado por uma hipótese associada ao padrão de consumo em cada local. "O frangão pode não ser uma iguaria tão interessante para o morador do Joá", afirma.

O estudo também faz outros tipos de comparação entre os bairros. Por exemplo, se o morador do Joá comprometesse 13,39% da renda na compra de um frango assado, como no Jacarezinho, pagaria R$ 835,46 pela refeição.

Por outro lado, se o morador do Jacarezinho comprometesse 0,57% do rendimento, como no Joá, gastaria somente R$ 2,31 no prato.

Segundo a Prefeitura do Rio, a pesquisa utilizou a metodologia de web scraping, que consiste na coleta de dados diretamente de uma plataforma –neste caso, o iFood.

Já as estatísticas de renda média são baseadas no Censo Demográfico 2010, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A decisão ocorreu porque a nova edição do Censo, referente a 2022, ainda não divulgou as informações sobre o rendimento nos bairros brasileiros.

A inspiração para o Frangão Carioca vem do índice Big Mac, que serve como indicativo de poder de compra a partir dos preços do hambúrguer da rede de fast-food McDonald’s em diferentes países.

A adaptação para o frango assado, no caso do Rio, está associada ao fato de o alimento ser um destaque na mesa da população local, especialmente nos finais de semana, de acordo com Bastos. "Faz parte do imaginário do carioca", diz.

Segundo a pesquisa, logo atrás do Jacarezinho (13,39%), Vargem Pequena (12,08%), Rocinha (11,71%), Costa Barros (10,95%), Barros Filho (10,25%) e Complexo do Alemão (9,72%) aparecem com os maiores percentuais de comprometimento de renda.

Do lado das menores pressões sobre o orçamento, além do Joá (0,57%), também se destacam outros bairros de renda alta, como Lagoa (0,73%), Barra da Tijuca (0,75%), Ipanema (0,79%), Jardim Botânico (0,83%) e Gávea (0,89%).

Na média de todos os bairros, o Frangão Carioca apontou que o prato sai por R$ 45,23. Em Bento Ribeiro, na zona norte, o produto chega a custar R$ 77,99, o valor mais alto encontrado pela pesquisa.

O menor preço, de R$ 25, foi registrado em Ricardo de Albuquerque, na zona norte, e em Santa Teresa, na zona central.