Surto de gripe aviária causaria prejuízo de R$ 22 bilhões ao Brasil, diz estudo

São Paulo

Um levantamento feito pelo FGV Agro a pedido do Anffa Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários) aponta um prejuízo de quase R$ 22 bilhões ao Brasil em caso de surto da gripe aviária em granjas comerciais. Somente ao agronegócio, o prejuízo seria de R$ 11,8 bilhões.

Desde maio, quando foi confirmado o primeiro caso da influenza aviária no Brasil, são 62 focos da doença registrados no país, sendo um em ave de subsistência. De acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), o consumo e a exportação de produtos permanecem seguros.

Galinhas em granja no Paraná - Rodolfo Buherer/Reuters

O estudo do FGV Agro traz situações hipotéticas que iriam impactar na arrecadação de diversos setores. Por exemplo, para cada perda de R$ 100 no valor das exportações de carnes aviárias, o setor de comércio perderia R$ 11, ou seja, o impacto indireto negativo para varejistas e atacadistas chegaria a 11% do total em perdas para a cadeia aviária. Nesta linha, haveria também a redução de 8% na produção de rações animais, 6% no setor elétrico, 4% no transporte terrestre de cargas, dentre outros segmentos.

O levantamento também estima perda de 46 mil postos de empregos formais em diversos setores, além da queda de R$ 1,3 bilhão na arrecadação de impostos e da redução de R$ 3,8 bilhões na renda do brasileiro.

Segundo a pesquisadora responsável pelo estudo, Talita Priscila Pinto, foi avaliada a quantidade de focos de influenza aviária registrada em países vizinhos ao Brasil para os pesquisadores definirem os estágios de risco do vírus. A pesquisadora afirma que o risco de contágio é maior no intervalo do dia de entrada do vírus ao país até a data de confirmação do primeiro caso e a contenção.

"É nesse período que estamos completamente expostos e dependemos da eficiência da vigilância agropecuária", afirma.

Para Janus Pablo Macedo, presidente do Anffa Sindical, o estudo traz indicadores e projeções de como a gripe aviária pode impactar negativamente a economia. Para ele, o momento é de observar e monitorar a incidência do vírus no país.

"O levantamento reforça que estamos no caminho certo, que é o de focar nossos esforços na contenção da disseminação do vírus especialmente nas agroindústrias", afirma Macedo.

"Essa relação de prejuízos para cada setor da economia é uma situação hipotética levantada pelo estudo e nos mostra a dimensão do problema, caso a defesa agropecuária não agisse rapidamente. O Brasil tem capacidade para agir diante de um eventual surto. Estamos trabalhando em conjunto com o Mapa e os auditores agropecuários estaduais para evitar tais efeitos", diz.

É possível acompanhar os casos confirmados e sob investigação acessando aqui o indicador criado pelo ministério.