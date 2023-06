Enquanto os Estados Unidos começam a dar sinais de que estão saindo da gripe aviária, a tensão aumenta no Brasil com o primeiro caso registrado da doença em animais de criação caseira.

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou, nesta terça-feira (27), a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma criação de subsistência no município de Serra (ES). A propriedade tinha pato, ganso, marreco e galinha.

O vírus chegou ao Brasil em dia 15 de maio, também pelo Espírito Santo, em aves silvestres. A ocorrência da doença em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos permanecem seguros, segundo o Ministério.

Galinhas em granja no Paraná - Rodolfo Buherer/Reuters

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) informa que, por ser um foco de fundo de quintal, a ocorrência da doença não altera o status do Brasil de livre da doença perante a OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal). Sendo que a produção comercial segue sem registros da doença, as exportações continuarão fluindo, segundo a entidade.

A tensão no setor de avicultura, no entanto, aumenta no Brasil. Até então restrita a aves silvestres e migratórias, a doença chega mais perto da produção brasileira.

Os Estados Unidos, após um ano e meio da permanência da doença em seu território, pararam de registrar novos casos. A última ocorrência foi em 18 de maio. A doença se espalhou por 47 estados americanos, provocando a morte de 58,8 milhões de aves.

Segundo dados do Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), foram verificados 325 focos em granjas comerciais e 511 em fundo de quintal. Os gastos do Usda com a busca do controle da doença e de prevenção futura já superam US$ 800 milhões.

O Ministério da Agricultura informa que as ações para a eliminação do foco estão sendo intensificadas nas aves domésticas na região do foco. O Brasil conta com 50 focos de gripe aviária detectados em aves silvestres. Os estados afetados são Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O Ministério alerta para a necessidade da rápida comunicação de casos suspeitos de doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola.

Comunicado da Mapa alerta que o contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado e que todas as suspeitas da doença em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente ao órgão estadual de saúde animal ou à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária.