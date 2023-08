Alckmin diz que sistema de energia pode estar recuperado em poucas horas, após silêncio inicial

Brasília

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, no início da tarde desta terça-feira (15), que a resposta ao apagão foi "rápida" e que todo o sistema estará recuperado em poucas horas, se não houver "fato superveniente".

A fala de Alckmin acontece quase quatro horas após o apagão, que afetou estados de todas as regiões do Brasil. Ao chegar ao Planalto, duas horas antes, o vice-presidente não havia respondido a perguntas dos jornalistas sobre o tema.

Ele também disse que foi informado logo cedo, mas não precisou tomar providências, pois a equipe do Ministério das Minas e Energia já estava atuando.

Outros ministros do Palácio do Planalto também silenciaram inicialmente sobre o ocorrido, repassando as demandas da imprensa para o Ministério das Minas e Energia. Depois, além da fala de Alckmin, a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) começou a usar suas redes para atualizar a situação.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, durante evento no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira - 14 jun. 2023/Folhapress

Alckmin atua como presidente em exercício devido à viagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Paraguai, para a posse de Santiago Peña.

O apagão aconteceu quando Alckmin chegava para discursar na abertura de um evento, na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O vice-presidente em exercício não mencionou o assunto em sua fala.

Ao chegar à Vice-Presidência, foi questionado por jornalistas sobre o apagão. Com uma expressão fechada, apenas cumprimentou os integrantes da imprensa e seguiu para seu gabinete. Alckmin manteve as agendas previstas inicialmente e se pronunciou apenas na sequência.

"A gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, estar com tudo normalizado. E aí, vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas, e a recomposição está sendo rápida", disse.

O vice-presidente afirmou que foi informado do apagão logo cedo. Não manteve conversas com o presidente Lula, mas entrou em contato com o secretário-executivo das Minas e Energia. O ministro Alexandre Silveira acompanha Lula na viagem ao Paraguai.

"Não conversei com o ministro Alexandre Silveira, que está no Paraguai, mas conversei com o substituto, que é o Efrain [Pereira da Cruz], secretário-executivo, que está indo bem", afirmou.

"Estamos com problema em Imperatriz no Maranhão, mas já estão debruçados lá. Então já há o Centro-Oeste, Sul e Sudeste com 100% normalizado. Nordeste [tem] mais de 80% normalizado. Região Norte [tem] 40%, mas está indo bem. Se não tiver fatos supervenientes, em poucas horas pode estar recuperado."

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) informou um problema no sistema nacional que levou à interrupção no fornecimento de 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste, na manhã desta terça-feira (15). Estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste também foram afetados.

Inicialmente, apenas o Ministério das Minas e Energia divulgava notas sobre o ocorrido, com atualização das ações.

Mais para o fim da manhã, Paulo Pimenta (Secom) usou suas redes para divulgar informações com atualizações do restabelecimento do sistema.